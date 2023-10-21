شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "جربيها" 4 ماسكات لشعر كثيف وصحي بعصير الليمون..رح تحصلي على نتائج جبارة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أي امرأة لا تريد شعر جميل وكثيف؟ لقد وجد البعض بالفعل أفضل المكونات لتصفيفة شعر جميلة ، بينما لا يزال البعض الآخر يكتشف أي الاستعدادات تناسب شعرهم بشكل أفضل. قبل زيارة الصيدلية ، نقترح أن تجرب أولاً الأقنعة الطبيعية ، والتي يمكنك صنعها بطريقة بسيطة تمامًا. لقد أعددنا لك 4 ماسكات للشعر ، حيث ستجمل تسريحة شعرك المكون الرئيسي: عصير الليمون.

عصير ليمون للمكون المعجزة قناع الشعر صالحة بسبب المحتوى العالي من فيتامين ج. أنه يحفز الإنتاج الكولاجين– المواد التي من شأنها أن تجعل شعرك نما بشكل أسرع. وفي الوقت نفسه، حموضة الليمون سوف تحاكي حموضة الليمون بصيلات الشعر وبالتالي منع تساقط الشعر المفرط.

يمكنك تطبيق عصير الليمون على شعرك بدون مكونات إضافية: يمكنك ببساطة مزجه في حاوية مع ماء واغسلي شعرك بالسائل مع الماء الدافئ غسل. خيار آخر هو حفظه في زجاجات الرش ومن ثم رشيه على فروة رأسك. لتجنب تلف الشعر، استخدمي عصير الليمون بعده 10 دقائق شطف أكثر مع ماء دافئ.

إذا كنت تريد حلاً أكثر فعالية، نقترح عليك البدء في الاستعداد قناع الشعر بعصير الليمون. أعددنا لك 4 أقنعةمما سيضمن أن شعرك الوفرة, صحيح و لامع.

يحتوي الليمون على وفرة من المواد المفيدة الصورة: Pixabay / Pexels

1. قناع بعصير الليمون والصبار

أيضًا الصبار فهو يعتبر من المكوّنات المعجزة في منتجات الشعر: فهو يحتوي على الكثير منه خصائص الترطيب، ولكنها غنية أيضًا الفيتامينات, أحماض دهنية و المعادن. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على الزنك و نحاس، والتي هي معروفة تسريع نمو الشعر. تحضير القناع بحيث 2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون امزج مع ملعقة من جل الصبار. ثم ضعيه بلطف على فروة الرأس وبعد ذلك 30 دقيقة يغسل بشامبو خفيف.

2. قناع بعصير الليمون والزيتون وزيت الخروع

زيت الزيتون يتضمن حمض الأوليك, حمض البالمتيك و سكوالان– المواد التي من شأنها أن تجعل شعرك ناعم و لامع. زيت الخروع سيكون معه حمض الريسينوليك و أحماض أوميغا 6 الدهنية مضمونة جيدة الدورة الدموية لفروة الرأس وبالتالي تساعد شعرك على أن يكون نما بشكل أسرع. تحضير القناع بحيث عصير ليمونة واحدة امزج مع 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون و 1 ملعقة كبيرة من زيت الخروع. ثم ضع كل شيء معًا على نار خفيفة لبضع دقائق تسخين. نقترح تدليك الخليط قليلاً شعر رطب وبعد تقريبا ساعة واحدة شطف. للحصول على أفضل النتائج استخدمي القناع مرة في الأسبوع.

هل تعلم أن زيت الزيتون والخل والليمون يمكن أن يساعدوا شعرك؟ الصورة: رون لاش / بيكسلز

3. قناع بعصير الليمون وزيت جوز الهند وزيت الكافور

لخصائص خارقة زيت جوز الهند ربما سمعت عنه، ولكن ربما لم تجربه بعد زيت الكافور (زيت الكافور). هذا الزيت العطري لديه وفرة خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعدك على التأقلم التهابات فروة الرأس. لكن كن حذرًا: يمكنك استخدامه فقط كميات صغيرة. ضعي القناع عن طريق تسخينه أولاً على نار خفيفة 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، والتي تقوم بعد ذلك بإضافتها إليها بضع قطرات من زيت الكافور و ملعقة صغيرة من عصير الليمون. من ثم قومي بتدليك فروة الرأس بالخليط لعدة دقائق، ثم لفيه به منشفة دافئة وأنت تنتظر 15 دقيقة. ثم اغسلي القناع بشامبو خفيف.

4. قناع بعصير الليمون والخل

قناع مع عصير الليمون و خل هي فكرة عظيمة إذا كنت تريد ذلك بسيط تحضير لا يتطلب تحضيرًا طويلًا وشراء مكونات جديدة. يمكن استعادة الخل توازن الرقم الهيدروجيني الطبيعي من شعرك، والذي يمكن أن يتلف باستخدام الشامبو، وسوف يزيله أيضًا من شعرك الشوائب و بكتيريا. تحضير القناع بحيث عصير ليمون امزج مع كمية متساوية من الخل الأبيض (نقترح عصير نصف أو ليمونة كاملة). ثم قومي بتدليك الخليط في فروة الرأس وانتظري 15 دقيقة واغسليه بشامبو لطيف..