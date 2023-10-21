شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أمـرنا النبي ﷺ بالوضوء بـعـد أكـل لـحـم الجمل ؟ .. الإجابة صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سبب في الوضوءِ بعد أكل لحم الإبل، لأنّ لحمه يجعلُ الإنسان سريعَ الغضب ويثيرُ حفيظته، وما يتّصف به الوضوء أنّه يبرّد الأعصاب ويعمل على تهدئتها، وقيل أيضاً إنّ الإبل من الحيوانات الأنانيّة، كونها تخزّن الأكل في السنام الخاصّ بها، لذلك يجبُ التوضّؤ بعد تناولها، وذكر أيضاً في قصّة رويت، أن الرسولَ كان يجلسُ مع مجموعة من الناس مِن بينهم أصحابه، وكانو قد تناولوا لحم الإبل، فخرجت رائحة من أحد الجالسين، فأمر الرسول الجميع بالوضوء لكي لا يخرج من خرجت منه الرائحة. اختلف أهلُ العلمِ في أمرِ الوضوء بعد أكلِ لحم الإبل، فمنهم منْ يقولُ إنّه لا يذهب الوضوء ومنهم من يقول إنّه يذهبه، وهذا الأقرب للورع والاحتياط في الدين، إليكم بعض آرائهم: عن أحمد بن حنبل وابن حزم، قالوا: ((أنّ أكل لحم الإبل نيئة أو مطبوخة أو مشويّة عمداً وهو يعلم أنّه لحم جمل أو ناقة فإنّه ينقضُ الوضوء)). وكان رأيُ أبي حنيفة وصحابته أنّهم قالوا: ((أنّ الوضوءَ لا ينتقضُ بأكل لحم الإبل ولا غيره)). الحكمة من الوضوء بعد أكل لحم الإبل وجود طبيعة شيطانيّة في الإبل، فمنْ يأكله يورث هذه الطبيعة، فشُرع الوضوء لإذهاب هذه القوّة، فعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رضي الله عنه- قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ: (لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ) رواه أبو داود (493)، وصحّحه الألبانيّ في ” لإرواء” (176). لحم الإبل من اللحومِ شديدة التأثير على الأعصاب، حيث إنّها تهيجُها، ومن المعروف أنّ الوضوء يهدّئُ من النفس لذلك أمر الرسول بالوضوء بعد تناولها، والله أعلى وأعلم. يُعد لحم الجمل غنيًا بالبروتين ومنخفضًا في الدهون، ولكنه قد يكون صعبًا قليلاً وجافًا نسبيًا بالمقارنة مع لحوم الحيوانات الأخرى. يمكن تحضيره بطرق متعددة مثل شويه، أو طهيه في الطناجر، أو تحضيره كلحم مفروم. التقليد والثقافة: في بعض المجتمعات العربية والإفريقية، يعتبر لحم الجمل جزءًا من التقاليد الغذائية وقد يتم تناوله في المناسبات الخاصة أو الاحتفالات. يمكن أن يكون له طعم مميز ويختلف قليلاً عن لحوم الحيوانات الأخرى. الحفاظ على الأنواع: يجب أن يتم مراعاة الاستدامة عند صيد الجمال لاستخدامهم في مختلف الأغراض، بما في ذلك لحمهم. يجب الحرص على عدم الصيد المفرط واحترام القوانين المحلية والدولية للحفاظ على هذه الحيوانات. المأكولات الغريبة: لحم الجمل يعتبر من بين المأكولات الغريبة في بعض الثقافات، وتجربته قد تكون فرصة لاكتشاف ثقافات جديدة ومأكولات مختلفة. المحتمل للحساسيات: يجب أن يكون الأشخاص الذين يعانون من حساسية لحوم معينة حذرين عند تناول لحم الجمل أو أي نوع آخر من اللحوم الغريبة. يجب الاستماع إلى ردود الفعل الجسدية والامتناع عن تناول أي طعام إذا ظهرت أعراض حساسية. لماذا أمـرنا النبي ﷺ بالوضوء بـعـد أكـل لـحـم الجمل ؟ .. الإجابة صادمة