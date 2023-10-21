صنعاء.. نقابة المحامين تطالب بالتحقيق مع قاض على خلفية إهانته محام في محكمة بني مطر

طالبت نقابة المحامين اليمنيين بصنعاء، السبت، بالتحقيق مع قاضٍ على خلفية إهانته والتعدي على محامية في محكمة بني مطر، غربي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



بيان للنقابة طالب مجلس القضاء الأعلى التوجيه بالتحقيق مع القاضي محمد النجدي، الذي اعتدى على المحامية أسماء دهاق، وفقاً لبلاغ أوصلته للنقابة.



وقال البيان، إن النقابة تلقت بلاغاً من المحامية اسماء محمد حسين دهاق، أفادت فيه تعرضها للإهانة والتعدي من القاضي محمد النجدي، يوم الثلاثاء الماضي 17 أكتوبر 2023م.



ولفت أن النجدي طلب من المحامية دهاق الكشف عن وجهها أثناء حضورها جلسة امامه، وعند رفضها رفع صوته عليها واهانها، ورمى بطاقة تصريح مزاولة مهنة المحاماة، قبل أن يطردها من قاعة المحكمة.



ووصفت النقابة مثل هكذا تصرفات بـ"غير لائقة وتعسفية تسيء إلى قدسية القضاء وتقلل من احترام مهنة المحاماة"، كما أنه "ارعن مخالف للقوانين والشرائع والأعراف والتقاليد اليمنية المحافظة".



كما أنه يهدف إلى "ثني المحاميات عن القيام بواجباتهن السامية والنبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات ونصرة المظلوم، وترسيخ مبادئ العدالة"، ويعد سابقة خطيرة للنيل من كرامة مهمة المحاماة والمحاميات.