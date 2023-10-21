الحكومة تؤكد على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة إعصار تيج في المحافظات الشرقية

المنامة - ياسر ابراهيم - تابع رئيس الوزراء معين عبد الملك مسار العاصفة الإعصارية "تيج" في بحر العرب، المتوجهة نحو عدد من المحافظات وابرزها المهرة وحضرموت وسقطرى، ومدى استعداد قيادات السلطات المحلية وغرف الطوارئ للتعامل مع تداعيات هذا الاعصار.

وكان مركز الإنذار المبكر قد دعا المواطنين في المهرة وسقطرى وحضرموت، لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر قبيل دخول الحالة المدارية التي بدأت تأثيراتها اليوم السبت على محافظة سقطرى.



وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" فقد أجري رئيس الوزراء اتصالات مكثفة مع محافظي المحافظات وعدد من قيادات السلطات المحلية، ومسؤولي غرف الطوارئ بالمحافظات الثلاث، واستمع منهم إلى شرح تطورات إعصار "تيج"، والتوقعات على ضوء تقارير الارصاد الجوية، والاستعدادات القائمة للتعامل مع كل الاحتمالات.



وأكد رئيس الوزراء على اهمية تكثيف الجهود لتجاوز تداعيات العاصفة الإعصارية المحتملة والتركيز في المقام الاول على حماية المواطنين، وتحذيرهم بالابتعاد عن الاودية ومجاري السيول، وتحذير الصيادين ومرتادي البحار، من السفر او الإبحار واتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر.



كما وجه بتفعيل التنسيق مع المنظمات الأممية والدولية وشركاء العمل الانساني للاستعداد لاي طارئ محتمل بما في ذلك توفير المواد الاغاثية والمساعدات اللازمة لفتح الطرقات وتصريف مياه الامطار.



وحث المركز الوطني للإرصاد المواطنين للابتعاد عن بطون الأودية، وتجنب مرور المركبات في مجاريها، محذرًا الصيادين ومرتادي البحر بتجنب السفر أو الإبحار.

