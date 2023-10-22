عدن - ياسمين التهامي - عاكس الطريق ومطفي النور... شاهد حادث مروّع يؤدي لهذه النهاية المحزنة

السبت 21 اكتوبر 2023 الساعة 23:53

وقع حادث مروع لشخص بسبب قيادته بسرعة جنونية أثناء قيامه بالتفحيط، مما أدى إلى انقلاب سيارته.

وظهر مقطع فيديو للحادث، حيث كانت السيارة تسير بسرعة عالية في اتجاه مخالف للسير، مع إغلاق الأنوار، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها وانقلابها.

وأثار المقطع ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنه عملية انتحار، بينما رأى آخرون أنه تصرف متهور.

لمشاهده الفيديو