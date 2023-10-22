شكرا لقرائتكم خبر عن المعجزة الربانية التى أذهلت الطب الحديث …ورق الغار سيجعل بطنك مسطحاً وشعرك كثيف خالي من الشيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ذا كنت تعاني من البدانة الزائدة بشكل كبير ومعدتك مليئة

كيفية تحضير وصفة ورق الغار للتخلص من الدهون لقد أثبتت هذه الوصفة فعاليتها في التخلص بشكل سحري من دهون البطن. يمكنك تحضير هذه الوصفة على النحو التالي:

1. ضع ثلاثة أعواد من القرنفل في كمية مناسبة من الماء مع بعض أوراق الغار.

2. دعهما ينقعان معًا لمدة.

3. قم بتصفية الخليط واشرب الماء يوميًا على معدة فارغة، بالإضافة إلى تناوله قبل تناول أي وجبة إفطار.

4. يمكنك أيضًا إضافة ملعقة من خل التفاح إلى الشراب لزيادة معدل حرق الدهون داخل الجسم.

كيفية استخدام ورق الغار لصبغ الشعر والتخلص من الشعر الأبيض نظرًا للفوائد الكثيرة التي يحتوي عليها ورق الغار، فهو أيضا فعال للغاية وسريع في التخلص من الشعر الأبيض وتساقط الشعر، يمكنك القيام بهذا عبر الخطوات التالية:

1. اغلي كوبًا من الماء.

2. ضيف الشاي الأسود وأوراق الغار إلى الماء المغلي.

3. دعه يبرد ثم ضعه على شعرك وامسحه بشكل جيد.

4. بعد مرور مدة لا تقل عن 60 دقيقة، اغسل شعرك جيدًا بالماء الفاتر.