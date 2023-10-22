رئيس الأركان يلتقي السلطة المحلية بحجة ويشدد على توحيد الجهود في مواجهة الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، السبت، على ضرورة توحيد الصف وتوجيه المجهود نحو المعركة الاساسية والعدو المتمثل في مليشيا الحوثي.



جاء ذلك خلال لقاء اجتماع للسلطة المحلية بمحافظة حجة ووجهاء المحافظة برئاسة رئيس هيئة الأركان الفريق بن عزيز، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.



وأكد بن عزيز أهمية التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وقيادة السلطات المحلية في حفظ الاستقرار والسكينة العامة وتطبيع الأوضاع ومساندة مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والإسهام في تقديم المعونات والمساعدات الانسانية لتخفيف المعاناة التي فرضتها مليشيا الحوثي.



وأوضح رئيس الأركان أن الزيارة تهدف للاطلاع على مجمل الأوضاع العسكرية والأمنية، مشيدا بالتلاحم المتين بين القوات المسلحة والحاضنة المجتمعية التي تنعم بالأمان والخدمات والحرية في ظل وجود الدولة والحكومة الشرعية.



وثمن بن عزيز، بمواقف وتضحيات قبائل وأبناء محافظة حجة دفاعا عن الوطن وثورته وهويته وثوابته وانحيازهم إلى مصلحة الوطن العليا ومقاومتهم للكهنوت والإمامة قديما ولمخلفاتها العنصرية في هذه المرحلة.



بدوره، أشاد محافظ حجة اللواء عبدالكريم السنيني، بتضحيات القوات المسلحة والمقاومة في معركة استعادة الحرية والكرامة واستعادة الدولة ونظامها الجمهوري.. مثمنا جهود الجيش والأمن في تأمين المناطق المحررة وحماية المقرات الحكومية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والنازحين وتطهير المناطق والمؤسسات والطرقات والمنازل من الالغام والمتفجرات التي زرعتها المليشيا.