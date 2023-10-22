سلطات سقطرى تقر تعطيل الدراسة من يوم غدٍ الأحد وحتى انتهاء العاصفة المدارية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطات المحلية في محافظة سقطرى، تعليق الدراسة بشكل كامل يومي الأحد والاثنين، نتيجة العاصفة المدارية التي من المتوقع أن تضرب محافظات سقطرى وحضرموت والمهرة.

جاء ذلك في تعميم أصدره مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة سقطرى أحمد إبراهيم خالد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي آثار للعاصفة المدارية "تيج"، والتي يتوقع أن تضرب المحافظة خلال الساعات القادمة.

وجاء في التعميم أنه تقرر تعليق الدراسة وإغلاق المدارس يومي الأحد والإثنين، وحتى اشعار آخر.

وكان مركز الإنذار المبكر، شدد على المواطنين في محافظات المهرة وسقطرى وحضرموت بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر قبيل دخول الحالة المدارية التي بدأت تأثيراتها أمس السبت على محافظة سقطرى.

