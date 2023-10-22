شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد فيديو البكاء.. رونالدو يجفف دموع طفل إيراني بمفاجأة لا تنسى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - : بعد أن ظهر طفل إيراني في مقطع فيديو، وهو يبكي بحرقة، بسبب "منعه" من رؤية نجمه المفضل كريستيانو رونالدو، قرر نجم نادي النصر السعودي تقديم مفاجاة لا تنسى للطفل.

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حقق رونالد حلم الطفل باستقباله في غرفته بالفندق الذي يقيم به في العاصمة الإيرانية طهران. ويشارك النصر في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث سيواجه مضيفه برسيبوليس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، التي تضم أيضا فريقي الدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكي. وكان طفل إيراني قد ظهر في مقطع فيديو والدموع تنهمر من عينيه، قائلا: "منزلنا قريب، لكننا حجزنا في الفندق للقاء رونالدو"

. "أريد فوز النصر" وأضاف: "كل الأطفال كانوا يبكون لأنهم لا يسمحون لنا برؤية رونالدو، هل يختلف صاحب الفندق عنا؟ إنه بشر، ونحن أيضًا كذلك نريد أن نرى رونالدو، أنا من مشجعي نادي الاستقلال (الإيراني) مع ذلك أريد أن يفوز نادي النصر". ونشر نادي النصر مقطعا مصورا لرونالدو، وهو يستقبل الطفل الإيراني، قبل أن يهديه قميصا يحمل توقيعه. وعلّق النادي السعودي على ذلك اللقاء: "كرة القدم ليست مجرد لعبة.. هي أكبر من ذلك بكثير.. النصر السعودي ونجمه رونالدو يجسدان ذلك". .: بعد فيديو البكاء.. رونالدو يجفف دموع طفل إيراني بمفاجأة لا تنسى.