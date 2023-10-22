شكرا لقرائتكم خبر عن سم قاتل .. احذر من تناول فاكهة الرمان بهذة الطريقة تقرب اجلك و تنهي حياتك بلحظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناول فاكهة الرمان بهذة الطريقة قد تقتلك ، يعتبر الرمان هو من الفواكه المفضلة لدى العديد من الاشخاص كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والفوائد لهذا السبب هناك الكثير من الاشخاص يعتبرون فاكهة الركان هي فاكهة اساسية في حياتهم باختلاف طريقة تناولها حيث أنه من الممكن ان يتم تناوله من خلال عصير الرمان الفريش ومن خلال الفرود سالاد او من خلال تناولة بالطريقة المفضلة لديك.

تناول فاكهة الرمان بهذة الطريقة قد تقتلك :

على الرغم من اهمية فاكهة الرمان لها العدي من الفوائد والفيتامينات التي يحتاج اليها العديد من الاشخاص و على الرغم من اهميته لبناء الجسم ولكن تعتبر قشور الرمان خطيرة للغاية على الجسم حيث أنه هناك العديد من الاشخاص يقولون ان تلك القشور من الممكن ان يتم استخدامها في العديد من الوصفات الطبيعية و العديد من الخلطات الطبيعية فهي تعتبر سماً من الممكن ان يسبب العديد من الاضرار للشخص وهذا بسبب انها تحتوي على مادة قلوية وهذا بسب انها تعمل على إيقاف وظائف الكلى والكبد حيث أنها من الممكن أن تؤدي إلى فشل الكلوي و هذا عندما يتم تناول قشور الرمان بطريقة مستمرة لهذا السبب يجب عليك ان تتوخى الحذر اثناء تناولك لقشور الرمان حتى لا تعرض صحتك الى اي ضرر من الممكن ان يؤثر عليها فيما بعد