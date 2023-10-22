شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة ربانية .. لن تتخيل ماذا سيحدث لجسمك إذا نقعت قدميك في الحمام بالخل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إن مشكلة “قدم الرياضي” تعاني منها الكثير من السيدات والرجال على حد سواء وهي تستهدف بين الأصابع والاظافر بشكل أساسي، وعلاجها الطبيعي والذي أثبت جدارته بشكل لا يصدقه عقل هو الخل حيث بفضل مكوناته الحمضية يستطيع علاج الفطريات والبكتريا الموجودة في قدميك عن طريق وضعها في مياه بها القليل من الخل لمدة تتراوح بين 10 دقائق و30 دقيقة فقط لا غير.

يستطيع الخل فعل المعجزات حيث يستطيع القضاء على عدوى الخميرة التي يعالجها الكثير من الأطباء بأنواع مختلفة من الكريمات باهظة الثمن والتي لن تجدي نفعا مثلما يفعل الخل رخيص الثمن، واستخدام الخل بانتظام يعالج قدم الرياضي في أقل وقت ممكن.

كذلك علاج مشكلة تعرق القدمين يستطيع الخل القضاء عليها هي أيضا لأنها ناتجة عن تراكم البكتيريا مع العرق والفطريات ولهذا السبب يمكن عن طريق استخدام وصفة الخل قتل البكتيريا التي تتسبب في ظهور رائحة القدمين الكريهة.

فالخل ليس مكانه المطبخ فقط، بل يدخل في تحضير الكثير من الوصفات الطبيعية القادرة على علاج كثير من المشكلات سواء أكانت في القدم أو الشعر أو البشرة، كما يمكن استخدامه في تنظيف الأواني والمطبخ الخشب والحمام والسيراميك وسوف يبلي بلاء حسنا لا محالة، لذلك اعتمدي عليه ولن تندمي.