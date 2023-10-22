شكرا لقرائتكم خبر عن ستندم لأنك لم تعرفها من قبل.. 5 أشياء خطيرة تحدث عند تفعيل وضع "الطيران" على هاتفك المحمول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا يوجد شخص يمكنه الاستغناء عن استخدام الهاتف المحمول في حياته ، حيث أصبح الهاتف جزءًا من يوم الإنسان، من خلال الهاتف يمكن القيام بالعديد من المهام والوظائف المتعددة ، ومن خلاله يمكن التواصل مع الأفراد في جميع أنحاء العالم باستخدام الإنترنت ، وهناك ميزة متوفرة داخل الهاتف يستخدمها البعض ولكن لا يعرفها الكثيرون. أي شيء عنها ، وهي ميزة الطيران التي يعتقد البعض أنها تستخدم فقط عند السفر داخل الطائرة ، ولكن هذه الميزة لها استخدامات عديدة على سبيل المثال ، إيقاف شبكات الإنترنت ، وكذلك البلوتوث والعديد من الأشياء الأخرى. سنقوم من خلال موقعنا بشرح أهم استخدامات وضع الطيران في الهاتف المحمول

تعرف أهم الميزات التي تحصل عليها عند تنشيط وضع الطيران في الهاتف

من خلال وضع الطيران ، لا يمكن للأطفال استخدام الإنترنت ، حيث تعمل هذه الميزة على إيقاف تشغيل جميع شبكات الإنترنت.

هذه الميزة تحافظ أيضًا على جميع حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي من شقاوة الأطفال.

يتم شحن بطارية الهاتف في وقت قصير جدًا عند تنشيط وضع الطيران.

يحافظ وضع الطائرة على عمر البطارية

يحمي وضع الطائرة جميع بياناتك من السرقة ، نظرًا لعدم تشغيل وظيفة البلوتوث.

ماذا يحدث عند تفعيل وضع الطيران في الهاتف .. إليكم 5 مزايا خطيرة؟

عند تنشيط وضع الطيران ، تتوقف إشارة Wi-Fi.

تتوقف وظيفة البلوتوث عن العمل.

تتوقف بيانات هاتفك.

تتوقف جميع الخطوط الموجودة.

توقف معلومات الموقع.