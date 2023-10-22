شكرا لقرائتكم خبر عن أعجوبة تنقذ صديق "محمد صلاح " من موت محقق .. لن تصدق من هو وماذا حدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت صحيفة “صن” الإنجليزية، أن ترينت ألكسندر أرنولد، مدافع ليفربول، تعرض لحادث مروري، بسبب عاصفة بابيت، والتى تضرب بريطانيا خلال الوقت الحالي.

وذكرت الصحيفة أن نجم ليفربول ألكسندر أرنولد، كان يقود سيارته على طريق ريفي بالقرب من نوتسفورد في شيشاير يوم الخميس عندما تم اقتلاع العمود الذي يبلغ ارتفاعه 40 قدمًا بسبب رياح تبلغ سرعتها 70 ميلاً في الساعة.

وأضافت الصحيفة أن سيارته اصطدمت بسيارة أخري كانت أمامها، مما أجبر النجم الإنجليزي على الانحراف في محاولة لتجنب الاصطدام بزميله السائق.

وكان ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول الإنجليزي، قد أكد أن الدولي المصري محمد صلاح زميله في الريدز هو أفضل لاعب لعب معه.

وأجرى أرنولد مقابلة خاصة مع موقع «جول» العالمي، وتحدث كذلك عن أفضل لاعب في العالم، واختار أفضل 4 لاعبين من ليفربول.

وعن أفضل لاعب لعب معه، أجاب أرنولد: «محمد صلاح، أعتقد أن مجرد تسجيل الكثير من الأهداف، إنه أصعب شيء يمكن القيام به في كرة القدم، لذلك هو الأفضل».

وعن أفضل لاعب على الإطلاق، أكد أرنولد بدون تردد: «ميسي، إنه الأفضل».

وفيما يتعلق بأفضل هدف بالنسبة له، أفاد أرنولد: «أعتقد هدف أليسون (حارس مرمى ليفربول) هذا أمر جنوني وخاص، لا يصدق».

وعن أفضل ملعب لعب به، اختار أرنولد ملعب أولد ترافورد الخاص بمانشستر يونايتد: «أولد ترافورد هو المفضل لي، أحب التحدي».

وطُلب من أرنولد اختيار فريق من أفضل 4 لاعبين من ليفربول، وأردف: «أنا، فان دايك، محمد صلاح، فيرمينو».