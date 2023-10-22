شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في السعودية وجمهورية مصر العربية اليوم.. الأحد 22-10-2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم

سعر الذهب.. شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، حيث سحل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 2425 جنيهًا للبيع، و2400 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 24

بينما سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 2771.5 جنيه للبيع، و2742.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 الآن نحو 2540.5 جنيها للبيع، و2514.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 بداية اليوم نحو2425 جنيهًا للبيع، و2400 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة نحو 2078.5 جنيه للبيع، و2057.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 بداية اليوم إلى 1616.75 جنيه للبيع، و1600 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 مستوى 1385.75 جنيه للبيع، و1371.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وحقق سعر الذهب عيار 9 مستوى 1039.25 جنيه للبيع، و1028.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت نحو 1982 جنيهًا للبيع، و1981 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وشهدت سعر أوقية الذهب اليوم 21 أكتوبر 2023 نحو 1982 دولارًا للبيع، و1981 دولارًا للشراء.