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عدن - ياسمين التهامي - بعد 7 ايام من الزفاف سعودي يكتشف أن عروسته تم تبديلها بأختها.. والسبب صادم ولا يصدق
اخبار من اليمن في دعوى رفعها زوج ضد زوجتها واسرتها مطالباً برد مهره البالغ 65 آ ألف ريال سعودي وسجن شقيقتها وتعود عوامل الدعوى لاكتشافه في اعقاب الزواج أنه اقترن بشقيقة زوجته المفترضه
. اقرأ ايوسعى الزوج عقب ذلك اعادة زوجته الى منزل أسرتها الا انهم رفضوا استلامها خاصة وانها مكثت آ 7 آ ايام بالاضافة الى ان الفتاة الكبرى التي رآها متزوجة وتمتلك اطفال .
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