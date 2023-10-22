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بعد 7 ايام من الزفاف سعودي يكتشف أن عروسته تم تبديلها بأختها.. والسبب صادم ولا يصدق

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عدن - ياسمين التهامي - بعد 7 ايام من الزفاف سعودي يكتشف أن عروسته تم تبديلها بأختها.. والسبب صادم ولا يصدق

اخبار من اليمن في دعوى رفعها زوج ضد زوجتها واسرتها مطالباً برد مهره البالغ 65 آ ألف ريال سعودي وسجن شقيقتها وتعود عوامل الدعوى لاكتشافه في اعقاب الزواج أنه اقترن بشقيقة زوجته المفترضه

 

. اقرأ ايوسعى الزوج عقب ذلك اعادة زوجته الى منزل أسرتها الا انهم رفضوا استلامها خاصة وانها مكثت آ 7 آ ايام بالاضافة الى ان الفتاة الكبرى التي رآها متزوجة وتمتلك اطفال .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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