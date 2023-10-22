شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: قرار جديد بمنع المغتربين في السعودية من العمل في هذه المهنة ابتداءً من والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل: قرار جديد بمنع المغتربين في السعودية من العمل في هذه المهنة ابتداءً من