شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعًا رائحة الإبطين .. طريقة سحرية مجربة تنهي المشكلة تمامًا .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مع ارتفاع درجة الحرارة التي يتعرض كتفيكِ لها ، وتزعجك الرائحة خاصةً عند العمل أو احتضان الصديقات بعد يوم طويل .

نحب أن نخبرك أن هذه الرائحة لا تظهر فقط في الصيف والغريب أنكِ تشمين هذه الرائحة حتى في الشتاء! فما سببها؟ في هذا المقال نعرفك على أسباب رائحة الإبطين الكريهة ونساعدك بتقديم طرق سهلة وبسيطة لـ التخلص من رائحة الإبطين ونصائح اتبعيها.

أسباب رائحة الإبطين: تتكون رائحة الإبطين من خلال بكتيريا التعرق التي ينتجها الجو الحار. أو عند ممارسة التمارين الرياضية. عدم تعرض الإبطين لتهوئة حتى يتبخر العرق مما يكون بيئة مناسبة لتكون البكتيريا.

سوء التغذية ، مما يؤدي إلى سوء التمثيل الغذائي واضطرابات في الجسم مثل زيادة التعرق والإصابة بـ الإمساك. عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية بشكل منتظم ، والابقاء جافاً، فالبلل يؤدي إلى وجود بيئة رطبة لتكون البكتيريا ومن ثم الرائحة الكريهة.

التخلص من رائحة الإبطين بالطرق المنزلية : يمكنك استخدام الطرق المنزلية السهلة لـ التخلص من رائحة الإبطين:

1- خل التفاح : خل التفاح يخلصك من رائحة العرق الزائدة، لأنه يعمل مضاد للبكتيريا ويمنع تكونها ويقضي على الرائحة الكريهة، واعلمي أن استخدامك لخل التفاح أحد أهم أنواع مزيلات العرق .

التخلص من رائحة الإبطين بخل التفاح : بللي قطعة من القماش في خل التفاح، وامسحي بها الإبطين، لتنكمش الغدد المسؤولة عن إفراز العرق ، ويقلل من حموضة العرق فيمنع تكون البكتيريا.

بيكربونات الصوديوم : بيكربونات الصوديوم أو الصودا هو من أهم الطرق التي تساعد على القضاء على رائحة العرق. التخلص من رائحة الإبطين باستخدام بيكربونات الصوديوم : اخلطي ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع ملعقة من عصير الليمون، وقلبيهما جيداً ثم ضعي الخليط على إبطيكِ لمدة ربع ساعة واغسليهما بالماء.

الطريقة الثانية هي خلط النشا مع ملعقة من بيكربونات الصوديوم وضعيها تحت الإبطين، من فوائد خلطة بيكربونات الصوديوم والنشا التخلص من رائحة الإبطين بامتصاص العرق الزائد ومنع البكتيريا في التكون.

الليمون: خواص الليمون الحمضية تساعد على قتل البكتيريا ، فيعمل الليمون على تغيير حموضة العرق التي تؤثر على ظهور الرائحة الكريهة.

التخلص من رائحة الإبطين بالليمون: بللي قطعة من القماش النظيف أو القطن في عصير الليمون وضعيها تحت الإبطين. ضعي عصير الليمون المجفف في زجاجة رشاش قديمة ونظيفة، واجعليها معطرك اليومي قبل الخروج كل صباح.

اللفت: تستخدم عصائر اللفت في إزالة رائحة العرق، وذلك لأنه يعمل على منع رائحة العرق وذلك لاحتوائه على مواد قابضة، يمكنك وضع عصير اللفت تحت الإبطين لمدة لا تقل عن 10 ساعات.

ماء الورد: ماء الورد له فوائد علاجية عديدة ، ويعمل على ترطيب الجلد ونعومته، كما أنه من العطور المحببة التي تعطي للبشرة رائحة معطرة جداً، فقط بللي قطنة بماء الورد وامسحي بها تحت الإبطين بعد الاستحمام لـ التخلص من رائحة الإبطين .

عشبة القمح: تحتوي عشبة القمح الخضراء على فوائد رائعة تخلص الجسم والإبطين من الرائحة الكريهة ، كما أنها تساعد على التخلص من السموم من البشرة، وذلك لاحتوائها على مادة الكلوروفيل.

عشبة القمح في التخلص من رائحة الإبطين: امزجي ملعقة أو ملعقتين من عشبة القمح مع كوب ماء واشربيه بعد الاستيقاظ من النوم ، كل صباح يومياً. ملحوظة: يمكن لهذه العشبة أن تسبب لبعض الأشخاص الغثيان بسبب مدى قوة تفاعلها في الجسم.

التخلص من رائحة الإبطين بمسحوق خشب الصندل : يمكنك استخدام مسحوق خشب الصندل مع الماء، ووضع المسحوق لمدة ربع ساعة تحت الإبطين، يمكنك إضافة الخل الأبيض مع المكونات السابقة ووضعها بعد الاستحمام كبديل لمزيل العرق.

التخلص من رائحة الإبطين بالأعشاب الطبيعية:

الخس : الخس من الأوراق الخضراء الرائعة للبشرة والشعر، وتناوله وحده يغذي الجسم بالكثير من الفيتامينات، وهو أيضاً يخلص الإبطين من الرائحة الكريهة.

التخلص من رائحة الإبطين بالخس : قومي بوضع أوراق الخس مع ربع كوب ماء فقط في الخلاط الكهربائي، ثم ضعيه تحت الإبطين للاستفادة من زيت الخس لمدة ربع ساعة ثم خذي حمام دافئ.

أوراق شجرة الجوز : تعتبر من الأعشاب الرائعة في التخلص من رائحة الإبطين ، قومي بطحن مجموعة من أوراق شجرة الجوز الطازجة، وضعيها تحت الإبطين لمدة ربع ساعة تساعد هذه الطريقة على إضافة رائحة جميلة للإبطين.

زيت إكليل الجبل أو الروزماري : يعمل زيت إكليل الجبل على التخلص من رائحة الإبطين ، ويزيد من الرائحة المعطرة للإبطين، بإضافة الزيت على الإبطين مباشرةً أو يمكنك مزجه بالماء، وسترين النتيجة بنفسك.

نصائح لـ التخلص من رائحة الإبطين بطرق فعالة: يمكنك التخلص نهائياً من رائحة العرق تحت الإبطين المزعجة عن طريق اتباع هذه النصائح :

1- تناول كميات كافية من السوائل والماء، اشربي من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً.

2- تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن مثل الخضراوات والفواكه.

3- ابتعدي عن الإجهاد.

4- الاستحمام بشكل منتظم وتجفيف منطقة تحت الإبطين والعانة ، حتى لا تكون بيئة رطبة للبكتيريا.

5- ارتداء الملابس المصنوعة من نسيج القطن، تعمل على امتصاص العرق.

6- قومي بتخزين ملابسك في مكان جيد التهوئة.

7- حاولي أن تجلسي في مكان جيد التهوئة خاصةً في ساعات الظهيرة.

8- تجنبي الأطعمة التي تحتوي على توابل وبهارات مثل الفلفل الأسود فهو يزيد من فرص التعرق.

9- تجنبي تناول اللحوم الحمراء.

10- تجنبي تناول المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة صودا.

11- الإقلاع عن التدخين.

من المفضل اتباع هذه النصائح ، وإن لم تتبعي هذه الطرق فقد تعانين أيضاً من اسمرار الجلد تحت الإبطين ، وقد يكون عليكِ القيام بوصفات لتبييض الإبطين.

وصفات تبييض الإبطين بالطرق الطبيعية : بعض الوصفات الطبيعية يمكنها تخليص البشرة من اسمرارها:

1- البطاطس :

البطاطس من الخضراوات الحمضية التي تعمل على قتل البكتيريا ، وتعمل كمبيض طبيعي للبشرة، وتخلصها من الاسمرار، كما أنها تحافظ على عدم تهيج الجلد.

تبييض الإبطين بالبطاطس :

قطعي شريحة رقيقة من البطاطس وافركي بها الإبطين.

تقطيع البطاطس ووضعها مع كوب ماء في الخلاط واستخدام عصير البطاطس أو البطاطا تحت الإبطين لمدة من ربع إلى ثلث ساعة ، ثم اتركيها حتى تجف واغسليها بالماء الفاتر.

2- الخيار :

يحتوي الخيار على فيتامين أ والذي يعمل كمضاد للأكسدة، مما يعمل على تقليل ظهور الخيوط البيضاء في الجسم، وهذا يساعد البشرة على الحيوية والنشاط، لذا فاستعمال خيارة واحدة يجعل بشرتك أكثر اشراقاً .

تبييض الإبطين بالخيار: قطعي شريحة من الخيار وافركي بها الإبطين.

أو يمكنك اتباع طريقة ثانية وهي عصر ثمرة خيار ووضع العصير تحت الإبطين ، كرري هذه الطريقة يومياً. * يمكنك مزج الخيار بالكركم المطحون وعصير الليمون ، وضعي المزيج على الإبطين واتركيها لمدة نصف ساعة.

3- الليمون : الليمون يحتوي على حموضة عالية قاتلة للبكتيريا ومطهرة، لذا فاستخداماته العلاجية والجمالية متعددة ، فهو يستخدم في علاج اسمرار الجلد، ولكن من عيوبه أنه يسبب جفاف الجلد. تبييض الإبطين بالليمون : فرك قطعة من الليمون على الإبطين وتركها حتى تجف لمدة 10 دقائق ، ثم غسل المنطقة.

استخدام الليمون مع السكر لتقشير المنطقة وتنظيفها من الخلايا الميتة، كرري هذه الوصفة لمدة أسبوع.

7- الحليب : الفيتامينات والأحماض الدهنية الموجودة في الحليب تساعد على تقليل اسمرار المناطق وتنعم البشرة.

تبييض الإبطين بالحليب : خلط ملعقتين من الحليب كامل الدسم، مع ملعقة طحين حتى تتماسك العجينة، ثم يوضع المزيج الإبطين لمدة 10 دقائق ، وقومي بغسله بماء بارد، يكرر يومياً لمدة أسبوع بانتظام. نقع بعض خيوط الزعفران في ملعتقين من الحليب والعسل لمدة ربع أو ثلث الساعة.

8- خل التفاح: للحصول على بشرة بيضاء تحت الإبطين، والتخلص من اسمرار البشرة، استعملي خل التفاح، ويمكنك أيضاً الحصول على بشرة لون موحد، ومعقمة من الجراثيم وذلك لأن خل التفاح يقتل الجراثيم .

تبييض الإبطين بخل التفاح:

مزج دقيق الأرز مع الخل حتى تكون العجينة متماسكة، ثم دهن المنطقة بها بعد أخذ حمام ساخن ليفتح المسام ، واتركي المنطقة حتى تجف ثم يشطف ويكرر عدة مرات في الاسبوع. .