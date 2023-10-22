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عدن - ياسمين التهامي - �ا شددت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات على ضرورة إلقاء نظرة فاحصة على محتويات معجون أسنان الأطفال قبل الشراء، مشيرة إلى أن ثاني أكسيد التيتانيوم قد يختبىء خلف الاختصار CI 77891. ومن ناحية أخرى، أوصت "أوكو تست" باستعمال معجون أسنان الأطفال، الذي يحتوي على الفلورايد بمعدل 1000 ppm، والذي يعمل على إعادة التمعدن في مينا الأسنان وتقليل مخاطر التسوس. بعد إعلان " جورج كلوني" بإصابته.. إليك التفاصيل الخاصة بشلل الوجه النصفي تسبب التهاب وتؤذي دماغك.. احذر تناول هذه الأطعمة الـ 9 الألم المستمر في هذا الجزء بالجسم قد يشير إلى الإصابة بنوع سرطان خطير أعراض شائعة تشير إلى إصابتك بـ سرطان الطحال.. لا تتجاهلها تظهر قبل أسابيع من حدوثها.. هذه الأعراض تنذر بنوبة قلبية خطيرة .: احذر هذه المادة الضارة في معجون أسنان الأطفال هذه المادة الضارة في معجون أسنان الأطفال... أحدر منها عدن - ياسمين التهامي - �ا شددت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات على ضرورة إلقاء نظرة فاحصة على محتويات معجون أسنان الأطفال قبل الشراء، مشيرة إلى أن ثاني أكسيد التيتانيوم قد يختبىء خلف الاختصار CI 77891. ومن ناحية أخرى، أوصت "أوكو تست" باستعمال معجون أسنان الأطفال، الذي يحتوي على الفلورايد بمعدل 1000 ppm، والذي يعمل على إعادة التمعدن في مينا الأسنان وتقليل مخاطر التسوس. بعد إعلان " جورج كلوني" بإصابته.. إليك التفاصيل الخاصة بشلل الوجه النصفي تسبب التهاب وتؤذي دماغك.. احذر تناول هذه الأطعمة الـ 9 الألم المستمر في هذا الجزء بالجسم قد يشير إلى الإصابة بنوع سرطان خطير أعراض شائعة تشير إلى إصابتك بـ سرطان الطحال.. لا تتجاهلها تظهر قبل أسابيع من حدوثها.. هذه الأعراض تنذر بنوبة قلبية خطيرة .: احذر هذه المادة الضارة في معجون أسنان الأطفال هذه المادة الضارة في معجون أسنان الأطفال... أحدر منها

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