شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الارصاد تحذر جميع المواطنين من أمطار رعدية غزيره تستمر لمدة أسبوع وسيول على هذه المناطق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية و الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية

هيئة الارصاد تحذر جميع المواطنين من أمطار رعدية غزيره تستمر لمدة أسبوع وسيول على هذه المناطق هيئة الارصاد تحذر جميع المواطنين من أمطار رعدية غزيره تستمر لمدة أسبوع وسيول على هذه المناطق