لليوم الـ 16 على التوالي.. عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

واصل الكيان الصهيوني لليوم 16 على التوالي عدوانه على قطاع غزة، بسلسلة غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة في القطاع، فجر اليوم الأحد، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.



وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بمقتل 4 فلسطينيين بينهم سيدتان وطفل في غارة إسرائيلية على منزل يعود لعائلة الأسطل وسط مدينة خان يونس، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.



كما قتل عدد من الفلسطينيين في قصف منطقة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استهدف الطيران الإسرائيلي عدة شقق سكنية في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة ما أدى لمقتل عدد من الفلسطينيين.



وقتل عدد من الفلسطينيين في قصف منزلين في رفح، كما قتل فلسطينيين وأصيب عدد آخر بعد استهداف منزل في خربة العدس في رفح.



وفي المنطقة الوسطى، استهدف طيران الجيش الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي، وشن غارات مكثفة في خان يونس تركزت بالمناطق الشرقية وأراضي زراعية ما أدى لوقوع عدة إصابات.



وكان يوم أمس السبت يوماً داميا، حيث استشهد نحو 200 وأصيب أكثر من 400 آخرين من الفلسطينيين، وفقا لتقارير طبية.



ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري سقط 4385 شهيدا بينهم أكثر من 1756 طفلا و976 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف جريح.

الأناضول + إعلام فلسطيني

