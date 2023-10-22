دعا إلى وقف العدوان بشكل فوري..اليمن يجدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ورفضه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة



المنامة - ياسر ابراهيم - جددت الجمهورية اليمنية تضامنها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان الاحتلال الاسرائيلي والذي أدى إلى استشهاد وجرح الآلاف من المدنيين من بينهم النساء والأطفال وتدمير البنى التحتية في القطاع وتدمير المباني على ساكنيها، داعيا على الوقف الفوري للعدوان وسياسية التهجير القسري، والسماح بدخول المساعدات.



جاء ذلك في كلمة بلادنا التي ألقاها مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في الاجتماع الطارئ لمجموعة دول حركة عدم الانحياز ومجموعة دول منظمة التعاون الاسلامي لمناقشة وبحث التطورات في قطاع غزة، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



وقال السفير السعدي "إن فرض حصار جائر وغير أخلاقي يتنافى مع القانون الدولي ومبادئ القانون الدولي الانساني، وأن قطع وصول المياه والكهرباء والغذاء والوقود، لحرمان سكان القطاع من مقومات العيش الأساسية، يشكل جريمة حرب مكتملة الاركان وجريمة ضد الإنسانية، وآخر هذه الجرائم القصف المتعمد للمستشفى الأهلي المعمداني، والذي أسفر عن سقوط المئات من الضحايا الأبرياء والمصابين الذي كانوا يتلقون العلاج".



ودعا السعدي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والضمير العالمي للانتصار للإنسانية ولحقوق الشعب الفلسطيني العادلة وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الإنساني وإدانة هذه الجرائم والتوقف عن ازدواجية المعايير.



وأضاف "إننا ندعو إلى توفير الحماية للمدنيين والوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الانسانية بشكل عاجل إلى القطاع ورفض أي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، باعتبار ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي والمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة".



وحذّر السفير السعدي من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار التصعيد، الذي قال إنه "لن يجلب السلام ولن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف والعنف المضاد".



كما جدد السفير السعدي موقف الجمهورية اليمنية الثابت من أن السلام العادل والشامل لن يتحقق في المنطقة من دون تحقيق العدالة وتطلعات الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه غير القابلة للتصرف وقيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكل عناصرها.



وأكد السفير السعدي على القناعة الراسخة بأن الإنسانية والعدالة والحرية والاستقلال ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني سوف تسود وتنتصر ولن تنتصر القوة على قوة الحق الفلسطيني.



ودعا السفير السعدي الدول الأعضاء في مجموعة حركة عدم الانحياز ودول منظمة التعاون الاسلامي في الأمم المتحدة إلى توحيد الموقف والتعبير عن الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهذا مايمكن فعله الآن.

