شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عصابة في السعودية تتحدى الشرطه وتقوم ب استغلال "خلايا النحل"في جريمة شيطانيةلا تخطر على بال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكّن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب (178,274) حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المطار. وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز، عبارة عن صناديق تحتوي على "خلايا نحل"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة داخل "خلايا النحل" آ وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان..

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