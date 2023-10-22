شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة جبارة للعناية بالبشرة وعلاج مشكلاتها بإستخدام الشمر البحري.. مجربة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعدّ الشمر البحري، من النباتات البحرية المفيدة للعناية بالبشرة، كونه مصدراً ممتازاً لفيتامين “سي” المضاد لشيخوخة الجلد. هذا بالإضافة إلى قدرته القوية على توفير مظهر البشرة الغنية بالكولاجين، والتي ثبت أنها مهمة مثل الريتينول والباكوتشيول البديل للريتينول. ما يفصل شمر البحر عن بدائل الريتينول الأخرى هو خصائص النباتات البحرية المهدئة، إذ ثبت أنها لا تسبب أي التهاب على الجلد، نظراً لمصادره الأخلاقية وفوائده القوية وخصائصه المهدئة، فمستخلص الشمر البحري هو أحد أكثر المكونات الطبيعية الفعالة لاستعادة شباب البشرة. إليك كل ما يجب معرفته عن كيفية استخدام الشمر البحري للعناية بالبشرة.

لماذا الشمر البحري؟

يتمتع الشمر البحري بخصائص علاجية للبشرة تعمل بمثابة الريتينول (المصدر: freepick)

إن مستخلص الشمر البحري يمتاز بخصائص علاجية رائعة للبشرة، فهو يعزز بطريقة أو بأخرى نظام العناية بالبشرة. ينعم ويرطب ويفتح المسام ويحفز إنتاج الكولاجين، ما يقلل من ظهور التجاعيد. وقد ثبت أنه يحفز بروتينات مماثلة للريتينول ويدعم البشرة المستنفدة للكولاجين. ويشير إليه العديد من خبراء الجمال على أنه بديل طبيعي للريتينول ومكوّن سحري يأخذ روتينك للعناية بالبشرة الى مستوى آخر. الى ذلك، هذه فوائد الريتينول للوجه والجسم Retinol Benefits؟

الشمر البحري لعلاج جميع أنواع البشرة

يعتبر الشمر البحري علاجاً فعالاً لجميع أنواع البشرة ومشكلاتها (المصدر: freepick)

لجميع أنواع البشرة: نظراً لاحتواء الشمر البحري على فيتامين “أ” (الشكل الطبيعي للريتينول)، يعتقد أن الشمر البحري أكثر فعالية من نظيره الاصطناعي، لأن الجلد أكثر تقبلاً لمكون طبيعي غير معالج. أولاً، يمكن أن يساعد في تهدئة حب الشباب، لأنه ينظم دوران خلايا الجلد التي تبطن المسام، مما يساعد على تجنب الانسداد. كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين وتجديد الخلايا ومجموعة كاملة من وظائف الجلد الأخرى لمساعدة بشرتك على البقاء ثابتة وسلسة وصحية. من المعروف أيضاً أن فيتامين “أ”، وهو متعدد المهام، يعمل على توحيد لون البشرة وتقليل فرط التصبغ والبقع الداكنة وندبات حب الشباب. ما رأيك التعرف الى حب الشباب أنواعه وطرق علاجه Acne Treatments؟