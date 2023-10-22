اليمن.. العاملون في القطاع الصحي بمأرب يتضامنون مع زملائهم في قطاع غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - تضامن العشرات من العاملين في القطاع الصحي في محافظة مأرب (شرق اليمن)، مع زملائهم في قطاع غزة الذين يتعرضون لجرائم وحشية على مدى أكثر من أسبوعين من قبل الكيان الصهيوني.



وفي وقفة احتجاجية شهدتها مدينة مأرب (مركز المحافظة)، مساء أمس، ندد المشاركون في الوقفة بجرائم الكيان الصهيوني المتواصلة بحق المدنيين والقطاع الصحي في غزة.



ورفع المحتجون في الوقفة التي شارك فيها منتسبو الكليات الطبية في المحافظة، الأعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.



وندد المشاركون بكافة مجازر الاحتلال الوحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وكافة الأراضي المحتلة، بمافي جرائم استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، وآخرها الجريمة الوحشية في مستشفى المعمداني في غزة التي راح ضحيتها نحو 500 شهيد ومئات الجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.



وتأتي هذه الفعالية ضمن المسيرات والفعاليات التضامنية مع أبناء الشعب الفلسطيني التي تشهدها مدينة مأرب لليوم الرابع على التوالي.