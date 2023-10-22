الأمم المتحدة تحذّر من تداعياته.. إعصار "تيج" يبدأ تأثيراته المباشرة في المهرة وسقطرى

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأت فجر اليوم الأحد، تأثيرات العاصفة المدارية "تيج" في بحر العرب بهطول أمطار متفاوتة على محافظتي سقطرى والمهرة، في الوقت الذي حذّرت فيه الأمم المتحدة من تداعياته.



وقالت مصادر محلية في محافظة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي، إن الأرخبيل يشهد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف، وسيول كبيرة، وسط أنباء عن ارتفاع نسبة الأمواج في البحر وانزلاقات صخرية.



بالتزامن من ذلك كشف سكان محليون في محافظة المهرة (شرق اليمن)، أن تأثيرات العاصفة المدارية "تيج" في بحر العرب بدأت صباح اليوم بهطول أمطار متوسطة على سواحل عدد من مديريات المحافظة.



في الأثناء حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في نشرتها المناخية التي أصدرتها اليوم الاحد، حذّرت من تأثيرات محتملة لإعصار تيج على أرخبيل سقطرى ومحافظة المهرة.



وقالت إن العاصفة الإعصارية A 05 أو العاصفة الاستوائية ‎تيج تؤثر على ‎سقطرى برياح قوية وأمطار غزيرة.



وأضافت المنظمة الأممية أنه من المتوقع أن تتطور إلى عاصفة إعصارية شديدة بتأثيرات محتملة على ‎المهرة في ‎اليمن.



وتابعت "من المحتمل حدوث رياح مدمرة وعواصف خطيرة وفيضانات شديدة مع اقتراب النظام من سواحل اليمن".



ونصحت المنظمة الأممية "مدراء الشؤون الإنسانية وصناع القرار على مراقبة الوضع حيث يمكن للأنظمة الاستوائية أن تتطور بسرعة وتسبب أضراراً واسعة النطاق أثناء الهبوط".



كما نصحت المنظمة جميع الصيادين في البحر العربي بضرورة الامتناع عن الصيد هذه الفترة.



والسبت، أفاد مركز الإنذار المبكر بحضرموت، بأن الإعصار المداري في بحر العرب تحول إلى الدرجة الثالثة بسرعة رياح حول المركز 105عقدة والبيئة لازالت مناسبة أن يصل إلى الدرجة الرابعة والخامسة وهي القصوى.

