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عدن - ياسمين التهامي - تحذير الكهرباء من ظهور هذه العلامات على عداد الكهرباء مسبق الدفع .. إعرف التفاصيل

اعلنت مصادر مسئولة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك مميزات كثيرة لا يعرفها الكثير من مستخدمي عدادات الكارت في مصر، منها تلك الميزة المتعلقة بطريقة الاستفادة من «الساعات الصديقة» والتي تجعل العداد لا يفصل في حالة نفاذ الرصيد أثناء تلك الساعات، وهي ميزة هامة من الممكن بأن يستفيد بها ملايين المواطنين من أصحاب العدادات الذكية على مستوى الجمهورية، فالساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع التى لا يفصل فيها التيار حتى فى حالة نفاد الرصيد ، والتى يستمر بالعمل خلالها لحين إعادة شحن رصيد لعداد الكهرباء مرة أخرى ، وهى كالتالى:عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مبرمجة على عدم الفصل فالساعات والأيام الصديقة فى حالة نفاذ الرصيد بالعداد.

– تبدأ الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع فى تمام الساعة الـ5 مساء وتنتهى فى الـ10 من صباح اليوم التالي.

– إذا نفذ رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساء ينقطع التيار.ميزة الساعات الصديقة

أوضحت مصادر مسئولة أن الساعات الصديقة التى لا يفصل فيها عداد الكهرباء مسبوق الدفع حتى فى حالة نفاذ الرصيد تبدأ فى الساعة الـ5 مساءً وحتى الـ10 صباحا من اليوم التالي، ويفصل العداد فى حالة عدم شحن رصيد، موضحاً أن هذه الساعات هى نفس الساعات التى حددها مجلس الوزراء لحظر التجوال والتى تبدأ فى الساعة الـ7 مساء وتنتهى فى الـ6 صباحاً، أن الأيام الصديقة التى لا يفصل فيها عداد الكهرباء فى حالة نفاد الرصيد هى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، ويقوم بفصل التيار فور انتهائها، مشيراً إلى أن عداد الكهرباء مسبوق الدفع مبرمج على عدم الفصل فى هذه الساعات الصديقة، ولذلك يجب على المواطنين أن يقوموا بالإهتمام بضبط “الوقت والتاريخ” في عداد الكهرباء مسبق الدفع أو كما هو معروف باسم (عداد الكارت) وذلك حتى يتمكنوا من الاستفادة من ميزة الساعات والأيام الصديقة.- اظهار البيانات الكاملة للاستهلاك.

3- مراقبة الاستهلاك

4- التحكم في الاستهلاك.

5- انتهاء مشكلات مستأجر ومالك الوحدة السكنية.

6- مبرمج على أن لا يفصل خلال الساعات والأيام الصديقة وهذا في حالة نفاذ الرصيد.

7- تبدأ الساعات الصديقة في تمام الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة 10 صباح اليوم التالي، وبالحديث عن الأيام الصديقة هي الجمعة والاجازات الرسمية والأعياد.8- إذا نفذ الرصيد في عداد الكهرباء قبل الساعة الخامسة يتم قطع التيار، ولكن إذا نفذ بعدها فإن التيار لن ينقطع وسوف يستمر حتى الساعة 10 من صباح اليوم التالي مع وضع المبلغ الذي تم استهلاكه كـ”سلف” على العداد ويخصم عند الشحن.