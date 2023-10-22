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تحذير عاجل من الارصاد الطقس الـ 72 ساعة المقبلة منخفض جوي يضرب البلاد وامطار غزيرة وسيول

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عدن - ياسمين التهامي - تحذير عاجل من الارصاد الطقس الـ 72 ساعة المقبلة منخفض جوي يضرب البلاد وامطار غزيرة وسيول

الأحد 22 اكتوبر 2023 الساعة 10:52

 كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم الأحد.

وقال المركز: سماء غائمة جزئيا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية.

كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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