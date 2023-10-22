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عدن - ياسمين التهامي - بعد تعديل قانون الجنسية..هذه الشروط والأوراق المطلوبة لحصول “الأجنبي” على الجنسية السعودية

صدر في المملكة العربية السعودية المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل المادة 8 من نظام الجنسية في المملكة، والذي تضمَّن نقل صلاحيات منح الجنسية السعودية لمن ولِد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية “إذا توفرت الشروط المطلوبة” من وزير الداخلية إلى رئيس مجلس الوزراء.

ونص تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية على إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء”، الأمير محمد بن سلمان، بناء على اقتراح وزير الداخلية محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”. وفقاً لما نشرته صحيفة أم القرى الرسمية.

شروط منح الجنسية لمن ولِد داخل المملكة من أب أجنبي

يأتي ذلك فيما تنص المادة رقم 9 من نظام الجنسية السعودية على أنَّه يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه عدد من الشروط الآتية:

أن يكون قد بلغ سن الرشد عند تقديم طلب الحصول على الجنسية العربية السعودية.

أن يكون قد اكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية في المملكة.

أن يكون سليم العقل والجسم.

أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألَّا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على 6 أشهر.

أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول،

أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.

أن يجيد اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة.

الأوراق والثبوتيات المطلوبة للحصول على الجنسية السعودية

وحول الأوراق والثبوتيات المطلوبة عند تقديم طلب الحصول على الجنسية السعودية فقد نصَّ النظام على أن يُشفع طالب التجنس بطلبه الأوراق والثبوتيات التالية:

تصريح الإقامة

جواز السفر، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز.

كل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها.

كل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.