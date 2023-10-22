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عدن - ياسمين التهامي - خبير جيولوجي شهير يطلق تحذيراً مرعباً وعاجلاً سيحدث في هذه المنطقة ويحدد بالزمان والمكان!!

في منتصف شهر أغسطس، تلقى العالم تحذيرًا عاجلاً من خبير جيولوجي بشأن منطقة محددة.

في حين يتابع الكثيرون حول العالم التنبؤات بحدوث زلازل في أماكن مختلفة على سطح الأرض، أفاد المركز الوطني للزلازل في سوريا يوم الأحد الماضي بتسجيل 29 هزة أقل من 4.1 درجة على مقياس ريختر خلال الـ24 ساعة الماضية.. وتشير تلك البيانات إلى أن كوكب الزهرة فريد من نوعه. تعتبر كوكب الزهرة فريدة ليس فقط لأنها تحتوي على مجال كهرومغناطيسي مستحث، ولكن أيضًا لأنها ترتبط بشكل قوي جدًا بنسبة 87٪ مع الزلازل الكبرى،

كما حدث في تركيا الوسطى مؤخرًا. وفي تغريدة أخرى، كتب البروفيسور الهولندي المثير للجدل: "لقد حان الوقت للتخلي عن نظام معتقد قائم فقط على نظرية عمرها 300 عام والبدء في تبني نظريات جديدة تشمل أيضًا المجالات الكهرومغناطيسية للكواكب".

وحذر من "نشاط زلزالي أقوى في الأيام القادمة". وأشار البروفيسور المثير للجدل إلى أنه من السهل تحديد وقت تقريبي لوقوع الزلازل، ولكن من الصعب تحديد مكان وقوعها. وأكد العديد من الخبراء والدراسات السابقة أنه لا يمكن التنبؤ بتاريخ وقوع الزلازل، على الرغم من إمكانية تحديد مكانها استنادًا إلى تاريخ المناطق وموقعها على صفائح النشاط الزلزالي حول العالم.