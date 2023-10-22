شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اكتشاف مذهل: عشبة جهنمية تدمر الورم وتقضي على السرطان في الشتاء! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تُعتبر بقلة الرجلة نبتة برية تنمو وسط الحشائش في مزارع الوادي الجديد، ولم يتدخل الإنسان في زراعتها. إنها من النباتات الكيميائية التي تساعد بشكل كبير في قتل السرطان وتقضي نهائيًا على الكوليسترول.

تُعرف أيضًا باسم "البقلة الفرفحينا"، وهي نوع من الأعشاب البرية التي تنبت وحدها في الطبيعة. تحمل موادًا كيميائية وموادًا مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض. يُعتبر علاج السرطان بعشبة الرجلة مشابهًا إلى حد كبير في نبتها عرش البطيخ بأوراق صغيرة وعريضة وسميكة. يمكن تناولها نيئة أو تخريطها مثل الملوخية والسبانخ، ويمكن طهيها وتناولها بالعيش.

تكثر الرجلة أو البقلة في حقول الوادي الجديد وتنمو عشوائيًا في فصل الصيف. تعمل على منع الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والسرطان. كما أنها مشهورة في الطب الصيني التقليدي وتستخدم لعلاج العديد من الأمراض الخطيرة. يقول الخبراء إن فوائد الرجلة كبيرة.

يقول المهندس بخيت عبد السلام، مدير الإدارة الزراعية ببلاط، إن البقلة هي نبات خضري ينمو "عشوائيا" بدون الحاجة إلى زراعته، وهو طلب شائع لأنه له فوائد عديدة ومفيدة للإنسان بعد دراستها. تشمل هذه الفوائد منع التهابات الجهاز الهضمي والقرحة، وطرد الديدان الحلقية من الجسم، وتعزيز ليونة المعدة وعلاج الإسهال البسيط، وإيقاف التقيؤ والوحام، وعلاج الثآليل وإيقاف نزيف الدم، وعلاج الصداع والحمى.

وأوضح مدير الإدارة الزراعية أن أحد الكيميائيين أجرى دراسة عن تأثير البقلة أو الرجلة على مستويات الدهون في الدم، وتوصلوا إلى استنتاج مدهش حول فوائد البقلة في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة عالية، بالإضافة إلى الدهون الثلاثية..