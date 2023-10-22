شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السيارة الجذابة.. سيارة تويوتا تندرا الجديدة مميزاتها ومواصفاتها وسعرها الخيالي في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - : في السطور التالية سوف نعرض لكم ميزات سيارة تويوتا تندرا بالسعودية وكذلك السعر المتداول لها بالسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية والتي اذهلت الجميع وجعلتهم يستغنون عن تويوتا هايلكس. سيارة تويوتا تندرا بالسعودية سيارة تويوتا تندرا بالسعودية تعتبر شاحنة متميزة ذات تقنيات فريدة ومثالية حتى أثناء سيرها على كل الطرق الوعرة، حيث تتمتع بالعجلات القوية الأكثر ثبات مع قوة جنوطها المعدني المميز والصلب والمقاوم لكافة صعوبات الطريق، وفيما يخص المزيد من التفاصيل عن السيارة فهذا ما سنتابعه فيما يلي.

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سعة محركها تصل لنحو ثلاثة ونصف لتر. القوة للدفع الخاصة بالسيارة تقدر بحوالي 389 حصان. العزم لدوران محرك السيارة 649 نيوتن لكل متر. المحرك من النوع السداسي الاسطوانة. نوع المحرك توين تربو. مواصفات سيارة تويوتا تندرا تمتلك السيارة عدد من المميزات التي من أهمها ما يلي: الجنوط بالقياس المتنوع وفق النسخة والفئة للسيارة حيث يتوفر من ثمانية عشر بوصة وحتى عشرين بوصة. ا

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بالسيارة له أحجام متباينة. المصابيح التي تتواجد بالسيارة نوعها الليد الموفر للطاقة. متوفر منها نوع طراز برو وهو مخصص لأي طريق وعر. عوامل الأمان سيارة تويوتا تندرا متوفر في السيارة ما يلي لمزيد من الأمان والراحة والطمأنينة والقيادة للشاحنة بثقة ما يلي من تلك العوامل: النظام الخاص بالتعليق والمعروف باسم تي آر دي، وهو النظام المخصص بتقنية عالية لمقاومة وعورة الطريق

. متوفر بالسيارة نظام القفل من النوع التفاضلي ويعد من الأقفال الإلكترونية. سعر سيارة تويوتا تندرا بالسعودية السيارة تتوفر بمختلف الأسواق العالمية والمحلية بسعر محدد وهوما يكون وفق ما تحمله السيارة من الملحقات والمزايا، والسعر المحلي بالسعودية مائة أربعة وثلاثين ألف ريال سعودي بكافة المعارض بالمملكة السعودية. السيارة الجذابة.. سيارة تويوتا تندرا الجديدة مميزاتها ومواصفاتها وسعرها الخيالي في السعودية.