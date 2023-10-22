شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماذا يحدث عند وضع الفازلين على الوجه قبل النوم بنصف ساعة.. يصنع المعجزات؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر الفازلين من المشتقات البتروليّة المرطبة التي كانت تستخدم في القِدم وتحديداً من قِبل عمال المناجم، والعاملين في آبار البترول لعلاج العديد من مشاكل البشرة كالتقرحات الجلديّة والجروح، بالإضافة إلى تشققات اليدين والقدمين وغيرها، حيث تطور وأصبح يستخدم في المجالات الجماليّة كالاهتمام بالجسم، والشعر، والبشرة؛ وذلك لاحتوائه على كميّة كبيرة من الدهون والزيوت المرطبة، وفي هذا المقال سنذكر فوائد الفازلين للشعر والماسكات العلاج مشاكل البشرة المختلفة.ط

*فوائد الفازلين للبشرة





من أهم فوائد الفازلين للبشرة ما يلي: يساهم الفازلين في شد مسامات الجلد، والتخلص من الخلايا التالفة والميتة، وتكوين خلايا جديدة نفيّة وصافية؛ لاحتوائه على العديد من الزيوت والدهون المهمة والضروريّة.

يفتح لون البشرة الداكنة، ويخلصها من العيوب والشوائب التي تشوّه مظهرها، لذلك يُنصح بوضع كميّة كافية منه، وفركها جيداً لمدة دقيقة، ثمّ شطفها بالماء البارد.

يرطب البشرة، ويؤخر ظهور علامات التقدم في السن، والتي تشمل البقع الداكنة، والخطوط الرفيعة، أو التجاعيد التي تظهر حول العينين، وحول الفم، وعلى الجبين وغيرها.

يعطي البشرة الرونق طوال اليوم وخاصة في فصل الصيف، بالإضافة إلى أنّه يزيل المكياج عن الوجه بسهولة تامة.

يقشر البشرة، ويخلصها من مشكلة الحبوب والبثور وخاصة حب الشباب، كما يقضي على مشكلة الرؤوس السوداء التي يعاني منها الكثير من الأشخاص تحديداً النساء.

يستخدم في علاج الحروق الطفيفة والتصبغات الجلديّة، كما يخلص من آثارها بشكل سريع. يحمي البشرة من التصبغ بعد عملية صبغ الشعر، وذلك بدهن الفازلين على الجبهة، وخلف الأذنين، وخلف الرقبة قبل المباشرة بتطبيق الصبغة.

يساهم بشكل كبير في ترطيب منطقة حول العينين خلال فنرة زمنيّة قصيرة، ويعطيها الحيوية والنشاط طوال اليوم، كما أنّه يعطيها النعومة والجمال.

وصفات الفازلين للبشرة

تنعيم البشرة وتلطيفها من خلال وضع كميّة كافية من الفازلين على البشرة، ودهنها جيداً مع التدليك الجيد بشكل دائري لمدة لا تقل عن خمس دقائق بأطراف الأصابع، وتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً حتى تجف تماماً، ثمّ غسل البشرة بالماء الدافئ والصابون جيداً، مع تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً لتحقيق أفضل النتائج المطلوبة.

ترطيب الجلد وحمايته من الجفاف الذي يتعرض له في فصل الصيف بوضع ملعقة كبيرة من الفازلين على البشرة وخاصة حول العينين، مع الفرك برفق شديد لمدة لا تقل عن دقيقتين، وتركه لمدة لا تزيد عن ربع ساعة حتى يمتصه الجلد، ثمّ غسل البشرة بالماء الفاتر والصابون جيداً، مع استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعياً قبل النوم بنصف ساعة تقريباً.

*نصائح عند استخدام الفازلين

لا يستخدم الفازلين بطريقة عشوائية ، لذلك يوصي المختصون بالنصائح التالية: يفضل استخدامه قبل النوم و ذلك لضمان عدم التعرض لأشعة الشمس لأنه يتسبب بحرق البشرة بسرعة لأنه دهني جدا.

إغسلي بشرتك بالماء و الصابون جيدا بعد استخدامه حتى لا يتسبب بحرق بشرتك عند التعرض لضوء قوي أو أشعة الشمس.

استخدميه على بشرة مرطبة بقليل من الماء ليساعد على امتصاصه. ضعي كمية بسيطه منه لأنه قد يصعب على الجلد امتصاص كمية كبيرة منه.

لا تستخدميه على وجهك يوميا حتى لا تصبح بشرتك دهنية جدا حاولي استخدامه على وجهك مرة أو مرتين في الأسبوع.

لا تستخدمي الفازلين على الحروق أبدا.

لا تستخدميه على حب الشباب أو البشرة المتهيجة أو الفطريات.

*أضرار الفازلين

إن استعمال الفازلين قد يكون له عدة أضرار مختلفة، وهي كالآتي:

الحساسية:

قد يعاني بعض الأشخاص من الحساسية، ويتطور لديهم نوع معين من الحساسية في حال استخدام إحدى المنتجات المشتقة من البترول، لذلك يجب الحذر عند وجود ردة فعل سلبية كالتهيج حتى عند استخدام منتج جديد.

العدوى: قد يؤدي تطبيق الفازلين على بشرةٍ رطبة غير جافة، أو على بشرةٍ غير نظيفة إلى التهابات بكتيرية أو فطريّة، فتطبيق الفازلين من علبة ملوثة غير نظيفة قد يؤدي لانتشار البكتيريا.

مخاطر الاستنشاق:

يجب استشارة الطبيب قبل استخدام الفازلين أو الهلام البترولي لمنطقة الأنف، وخاصةً عند استخدامه للأطفال؛ إذ يمكن أن يؤدي استنشاق الزيوت المعدنية الموجودة فيه إلى الالتهاب الرئوي التنفسي.

انسداد المسام:

قد يؤدي استخدام الهلام البترولي أو الفازلين إلى انسداد المسام، وظهور حب الشباب لدى بعض الأشخاص؛ إذ يجب تعقيم البشرة بشكلٍ مناسب للتقليل من خطر الإصابة بحبّ الشباب.