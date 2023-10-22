الحديدة.. تظاهرة حاشدة في حيس للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مديرية حيس جنوب الحديدة (غربي اليمن)، اليوم الأحد، تظاهرة حاشدة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم حرب إبادة من قبل الكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الجاري.



وقال إعلام محافظة الحديدة، إن الآلاف من المواطنين شاركوا في التظاهرة ـ شهدتها ساحة ملعب نادي التضامن وسط مدينة حيس ـ ورفعوا شعارات التضامن مع غزة.



وندد المتظاهرون بانحياز المجتمع الدولي إلى جانب من الكيان الصهيوني الذين يرتكبون جرائم الإبادة المتواصلة بحق سكان غزة.



وطالب المتظاهرون، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتدخل عاجل لإيقاف حرب الإبادة التي تطال المدنيين الأبرياء في قطاع غزة ووضع حد لآلة الحرب الصهيونية.