شكرا لبحثكم عن خبر محكمة المنصورة الإبتدائية بإعدام حسين محمد حسين هرهرة رمياً بالرصاص حتى الموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - محكمة إستئناف عدن تؤويد حكم

عقدت صباح اليوم الاحد الشعبة الجزائية الاولى في محكمة إستئناف محافظة عدن جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كبير برئاسة القاضي محمد محمود الجنيدي رئيس الشعبة الجزائية الاولى في محكمة إستئناف محافظة عدن وأعضاء هيئة المحكمة القاضي أحمد علي حسن القطوي والقاضي عبدالله عمر علي وأمين السر أماني علي صالح، وحضور عضو نيابة إستئناف محافظة القاضي حيدر أحمد الحاج الجحافي، وحضور المتهم المستأنف حسين محمد حسين هرهرة ومحاميه، وأولياء دم المجني عليها حنين إبراهيم سالم البكري ومحاميها.

حيث كان قرار المحكمة الإستئنافية السابق إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم، وفي الجلسة تم النطق بالحكم بعد تلاوة موجز من أسبابه والذي قضى منطوقه من واقع مسودته بالآتي :

(١) قبول الطعن الإستئناف المقدم من من المستأنف حسين محمد حسين هرهره بواسطه محاميه د/ علي مهدي بارحمه.

(٢) في الموضوع تأييد الحكم الإبتدائي الصادر من محكمة المنصورة الابتدائيه لعام ٤٥ بتاريخ ٢٠ محرم ٤٥ الموافق ٢٠٢٣/٨/٧م بكافة فقراتة لموافقة لصحيح الشرع والقانون.

(٣) الحكم على المستأنف المحكوم عليه دفع اتعاب المحاماة ومخاسير التقاضي في هذه المرحلة مبلغ مليون ومائتا الف ريال يمني.

وكانت محكمة المنصورة الإبتدائية قد أصدرت حكماً بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٧م حكماً قضي بإدانة حسين محمد حسين هرهرة بجريمة القتل العمد الحي المجني عليها حنين إبراهيم سالم البكري المنسوبة إليه بقرار الإتهام بالبند أولاً، ويعاقب عليها بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً شرعياً لقتله عمداً وعدواناً نفساً معصومة الدم هي المجني عليها حنين إبراهيم سالم البكري، وقد قام المتهم ومحاميه بقيد إستئناف الحكم بعد النطق بالحكم مباشرة.

حضر الجلسة محامي المتهم د/ علي مهدي بارحمه ومحامين أولياء دم المجني عليهما المكون من عارف الحالمي وصالح عبدالله البعداني ومحمد عبدالكريم العمراوي.

إعلام النيابة العامة