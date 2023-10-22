شكرا لقرائتكم خبر عن موظف ومدير في الإمارات يتشاجران... تنهي مستقبل الاثنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ت محكمة الجنح في دبي بتغريم مدير عربي وموظف في إحدى الشركات، بسبب اعتداء كل منهما على الآخر داخل مقر الشركة، إثر خلاف دار بينهما، تطور إلى مشاجرة. وحين راجع الموظف الباحثة العمالية في الجهة الحكومية المعنية، نصحته بضرورة العودة إلى العمل لضمان حقوقه، فعاد رفقة زميلة له عانت المشكلة ذاتها. وأثناء وجودهما في المكتب حضر المتهم الأول غاضباً، وطلب منهما مغادرة المكان، وعدم العودة مجدداً، فأخبراه بأن الجهة المعنية طلبت منهما مباشرة العمل، وإن كان لا يرغب في وجودهما، فعليه تسليمهما وثيقة تفيد بإنهاء خدماتهما. وقالت الموظفة شاهدة الإثبات في الواقعة، إن المتهم الأول هدد باستدعاء الشرطة، فأبلغته بأنها لا تمانع في ذلك، فتوجه إلى مكتب زميلها (المتهم الثاني)، وأمره بالمغادرة، فرفض بدوره، ومن ثم دارت رحى مشاجرة بينهما. وأفاد تقرير الطب الشرعي بإصابة الموظف بإصابات رضية في الحاجب وأسفل العين، فيما تعرض المدير لإصابات مماثلة، أعجزتهما عن القيام بعملهما مدة تقل عن 20 يوماً موظف ومدير في الإمارات يتشاجران... تنهي مستقبل الاثنين عدن - ياسمين التهامي - ت محكمة الجنح في دبي بتغريم مدير عربي وموظف في إحدى الشركات، بسبب اعتداء كل منهما على الآخر داخل مقر الشركة، إثر خلاف دار بينهما، تطور إلى مشاجرة. وحين راجع الموظف الباحثة العمالية في الجهة الحكومية المعنية، نصحته بضرورة العودة إلى العمل لضمان حقوقه، فعاد رفقة زميلة له عانت المشكلة ذاتها. وأثناء وجودهما في المكتب حضر المتهم الأول غاضباً، وطلب منهما مغادرة المكان، وعدم العودة مجدداً، فأخبراه بأن الجهة المعنية طلبت منهما مباشرة العمل، وإن كان لا يرغب في وجودهما، فعليه تسليمهما وثيقة تفيد بإنهاء خدماتهما. وقالت الموظفة شاهدة الإثبات في الواقعة، إن المتهم الأول هدد باستدعاء الشرطة، فأبلغته بأنها لا تمانع في ذلك، فتوجه إلى مكتب زميلها (المتهم الثاني)، وأمره بالمغادرة، فرفض بدوره، ومن ثم دارت رحى مشاجرة بينهما. وأفاد تقرير الطب الشرعي بإصابة الموظف بإصابات رضية في الحاجب وأسفل العين، فيما تعرض المدير لإصابات مماثلة، أعجزتهما عن القيام بعملهما مدة تقل عن 20 يوماً موظف ومدير في الإمارات يتشاجران... تنهي مستقبل الاثنين

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