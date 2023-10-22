عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل بسكويت التمر في البيت أحلى من الجاهز

الأحد 22 اكتوبر 2023 الساعة 15:03

ريقة عمل بسكويت التمر، من الوصفات الرائعة التي تهتم كل ربات البيوت بتحضيرها بنفسها في البيت، لكونها من أكثر الوصفات المحببة من الجميع كباراً وصغاراً، حيث تتمتع بطعم رائع للغاية بخلاف أنها مغذية جداً نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية مفيدة للغاية، فالتمر يحتوي على عنصر الحديد الذي يحتاج له الجسم وغيره من العناصر الأخرى. يعتبر بسكويت التمر من الحلويات التي تعد في المخابز وعادة ما يتم تقديمها في المناسبات المختلفة والحفلات أو في الأوقات العادية، وحالباً وبالتزامن مع المدارس تحرص الأمهات بإعداد البسكويت بالتمر للأطفال لتناوله قبل النزول للمدارس او اصطحابه في المدرسة، وخلال هذا المقال نوافيكم طريقة عمل بسكويت التمر في البيت. المكونات كيلو من الدقيق الخاص بالمخبوزات. نصف كوب زيت. 2 بيضة. كوب سكر بودر. نصف كوب زبدة أو سمنة حسب المتوفر. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة صغيرة بكينج بودر. ذرة ملح. مكونات الحشو نصف كيلو معجون التمر أو عجوة. ملعقة كبيرة سمن سايحة. قرفة. سمسم للوجه. طريقة التحضير في وعاء كبير نضع السمن أو الزبدة مع الزيت ونقوم بخفقهما جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام هش أو كريمي. نضيف السكر والبيض للمكونات والفانيليا ونستمر في الخفق من جديد حتى يختفي البيض ويمتزج مع باقي المكونات. نضيف الدقيق والملح والبيكنج بودر على الخليط السابق ونبدأ في العجن باليدين حتى نحصل على عجينة طرية ناعمة. في طبق نضع العجوة أو معجون التمر مع ملعقة السمن ورشة القرفة. نشكل كرات صغيرة من العجوة وتترك جانباً، ثم نقوم بتشكيل كرات متوسطة من العجينة ونضع بها كرات العجوة في المنتصف ونكورها من جديد ونضغط عليها قليلاً ثم نقوم بعمل شقوق بها بالسكينة. نرص البسكويت في صواني الخبز المفرود بها ورق الزبدة ونرش على الوجه السمسم. ندخل الصواني الفرن على درجة حرارة 200 ويترك البسكويت لمدة 12 دقيقة في الفرت لينضج تماماً ويكتسب اللون الذهبي. يخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد تماماً ثم يقدم مع كوب الشاي وبالهناء والشفاء.