شكرا لقرائتكم خبر عن وصية الملياردير المصري محمد الفايد الغريبة صدمت العالم بأكمله .. لن تصدقوا ابداً ماذا طلب والان مع التفاصيل

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة