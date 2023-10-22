شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعًا لجرثومة المعدة ‘‘الخبيثة’’ .. مشروب بسيط مع زيت الزيتون على الريق ينهي المرض الذي حيّر العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أفاد خبراء وأطباء من مراكز طبية أمريكية متخصصة أن ثمة خمسة طرق يمكنها القضاء على جرثومة المعدة بصورة مؤكدة والتخفيف من أعراضها.

وبحسب مجلة نقطة العلمية، قال الأطباء إن هناك طرق متعددة يمكن مواجهة جرثومة المعدة من خلالها لا سيما وهي تصيب أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية.

وأضافوا إن تناول معلقة كبيرة من عسل النحل يوميًا على الريق يمكنه القضاء عليها ومحاصرتها نظرًا لآثاره القوية في قتل الفيروسات والبيكتيريا الضارة.

وأوضحوا إن مشروب العرقسوس فعال جدًا لو شرب يوميًا منه كوب على الريق أيضًا، وأكدوا أن له تأثيرًا سحريًا إلا أن طعمه لا يتناسب مع كثير من الناس.

كما أوصوا باستنشاق زيت الليمون وفسروا بأنه يوقف نمو الفيروس بصورة مؤكدة

وأكد الخبراء أن تناول زيت الزيتون يوقف نمو العديد من سلالات الفيروس المتحور والذي هو أصعب ما قابله الاطباء علاجيًا..