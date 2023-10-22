شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عبد اللطيف تلمح لفوز هذا المنتخب العربي بكأس أفريقيا..(شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توقعت ليلى عبد اللطيف، التي تنشط في مجال التنجيم، عن انجاز رياضي متوقع أن تحققه منتخب دولة عربية خلال المنافسات الرياضية القادمة.
وقالت اللبنانية ليلى “ المغرب سيفاجىء العالم مرة أخرى، من خلال حدث رياضي بارز ومهم، وأقول للمغاربة مبروك ”.
ويبدو أن ليليى عبد اللطيف لا تتكلم عن تنظيم كأس العالم 2030 الذي فاز المغرب برهانه، لأنه سبق أن أشارت لهذا الأمر بشكل مستقل وصريح.
وربطت ليلى، كلامها هذه المرة بالإنجاز الذي حققه المغرب بكأس العالم ووصوله للنصف النهائي.
جدير بالذكر، فقد سبق لها، وأن توقعت وصول منتخب عربي للمربع الذهبي لكأس العالم، كما أنها توقعت سابقا حدوث زلزال بالمغرب .
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