شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل وصفة لإزالة الحناء وآثارها من البشرة بصورة سريعة في دقائق.... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحبين رسم الحناء لكنك لا تفضليها عندما يبهت لونها، إليك أفضل الطرق لإزالة الحناء بصورة سريعة في ما يأتي. يميل العديد إلى رسمها كخيار تجميلي شائع، إلا أن لون الصبغة يصبح باهتًا بمرور أسبوعين على رسمه الأمر الذي يجعلهن يفضلن إزالته، إليك مجموعة من الطرق لإزالتها في البيت في ما يأتي: تعرف على أسهل طريقة لإزالة الحناء وآثارها عن البشرة: إزالة الحناء بالليمون: يساعد إزالة الحناء بالليمون على التخلص من البقع والأصباغ عن البشرة مثل الحناء وغيرها، وذلك باتباع الخطوات الآتية: احضري حبة من الليمون، وقطعيها إلى نصفين. افركي الليمون على المنطقة المصبوغة بالحناء برفق. استمري بالفرك لمدة تتراوح ما بين 2-3 دقائق. اغسلي بشرتك من بقايا الليمون بالماء الدافئ. جففي بشرتك عن طريق منشفة، ثم ضعي كريم مرطب حتى لا تصاب المنطقة التي فُركت بالجفاف. النقع بالماء المالح: يعد المحلول الملحي من أسهل طريقة لإزالة الحناء وهو عبارة عن نقع الجزء الذي يكون به الرسمة في الماء والملح وتحديدًا الملح الإنجليزي، حيث أن الملح الإنجليزي أو كلوريد الصوديوم يقوم بتغذية خلايا الجلد المتجددة إزالة الخلايا الميتة. لاستخدام الماء المالح لإزالة الحناء اتبع الخطوات التالية: قومي بوضع نصف كوب من الملح الإنجليزي في وعاء معبأ بالماء الدافئ. ضع الجزء المراد إزالة الحناء عنه لمدة عشرين دقيقة، ثم اشطفي الماء المالح بالماء الدافئ. التقشير بواسطة الفرك ثاني أسهل طريقة لإزالة الحناء: استعملي عوامل التقشير الطبيعية، حيث تقلل من تهيج الجلد لديك وقم بفركها على موضع الأثر. استخدمي كريم مرطب أو زبدة الجسم للحفاظ على رطوبة الجسم. استخدام زيت جوز الهند والسكر الخام: قومي بوضع زيت جوز الهند على أثر الحناء، واتركي مجالًا لبشرتك بامتصاصه قبل وضع السكر الخام. قومي بفرك الحناء بالسكر بعد أن تمتص بشرتك زيت جوز الهند، ثم قومي بإزالته بقطعة قماش جافة ليمتص جلدك باقي زيت جوز الهند. استخدام زيت الزيتون والملح: قومي بخلط ربع كوب من زيت الزيتون مع ثلاث أو أربع ملاعق من الملح الإنجليزي. قومي باستخدام قطعة من القطن بعد نقعها بالمحلول، وضعها على بشرتك حتى يتشرب الزيت. قومي بتنظيفها عن طريق قطعة قماش نظيفة بالطبطبة على المنطقة لا بالفرك. استخدام صودا الخبيز وعصير الليمون: ضعِ في نصف كوب من الماء الدافئ ملعقة كبيرة من صودا الخبيز بالإضافة إلى ملعقتين من عصير الليمون. انقعِ قطعة من القطن بالمحلول، وضعيها بعض الوقت على أثر الحناء. قومي بالتكرار حتى يختفي أثر الحناء تمامًا. استخدام الصابون المضاد للبكتيريا: افركِ يديك عدة مرات في اليوم بالصابون المضاد للبكتيريا. اهتمي بوضع كريم مرطب مباشرة بعدها. وضع معجون الأسنان: ادهني المنطقة بالمعجون لبعض الوقت. قومي بفركه بلطف عن طريق فرشاة أسنان قديمة، ثم اغسلي بشرتك وجففيها. وضع مزيل المكياج أو غسول الوجه: يوضع المزيل على قماش قطني وغطي به أثر الحناء لفترة من الزمن. قومي بإزالته من جلدك بقطعة قماش جافة. أما باستخدام غسول الوجه: انقعي الجزء الذي يحتوي على الحناء تمامًا في غسول الوجه حتى تقوم بشرتك بامتصاصه. قومي بفركها بيديك ثم غسلها بالماء الدافئ. استخدام منتج يطري شعرك: ضعِية على الشعر على الأثر بعض الوقت حتى يستطيع جلدك امتصاص خواصه. قومي بشطفه بالماء الدافئ. اللجوء إلى حمام السباحة: هل تستهويك السباحة؟ إذًا فأنت لست بحاجة إلى بذل المجهودات السابقة، فقط قومي بالسباحة في مياه معالجة بالكلور لما يقارب 30 - 40 دقيقة، تكن خلالها قد عززت صحتك وتمكنتِ من إزالتها. الحناء من أساليب التزيين المنتشرة، بالأخص في المناسبات السعيدة كالأعراس والأعياد والحفلات الخاصة، وتتزين بها النساء والفتيات برسم نقوش جميلة مختلفة على اليدين والقدمين، ورغم روعة نقوشها، فإنها تبدأ بالبهتان والتلاشي وتترك آثارًا غير محببة. لذا اتبعي الخطوات السابق ذكرها وتخلصي من الحناء.ِ أجمل وصفة لإزالة الحناء وآثارها من البشرة بصورة سريعة في دقائق....