شكرا لقرائتكم خبر عن خلطة سحرية موجودة في مطبخك تعمل على تبييض القدمين وإزالة الجلد الميت في يومين فقط!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خلطة تبييض وتقشير القدمين في يومين، تعد القدمين من أكثر الأشياء التى يجب علينا الاهتمام بها وتقشيرها لإزالة الجلد الميت المتراكم على سطح الجلد، وتوجد عدة وصفات طبيعية تعمل على تقشير الجلد وإزالة القشور من عليها وترطيب الجلد، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل وصفات طبيعية لتقشير الجلد الميت وتنعيم القدمين في يومين بطريقة تسهل عليكى إعدادها.

وصفة تفتيح وتقشير الرجلين في يومين

تبييض القدمين بالليمون

من المعروف ان الحموضة الموجوده في الليمون له فعالية في التقشير والتفتيح، اما عن العسل فهو يمنح الترطيب والتبييض لإزالة اسمرار الجلد.

فقط امزجي ملعقة من العسل وملعقة من الليمون حتى يصبح مزيج متماسك، ويدهن بها القدمين لمدة ربع ساعة تقريبا، ثم يشطف بالماء.

تبييض القدمين بالكركم والحليب

يعد الكركم من الاعشاب التي تم استخدامها قديما لعلاج الجلد من الأمراض ، وهذا لاحتوائة على مادة الكركمين، التي تساعد في تثبيط مادة الميلانين التي تعمل على أسمرار البشرة، وكذالك الحليب الذي يعمل على تقشير وتفتيح الجلد ويقشر خلايا الجلد الميت. ضعي ملعقتان من الكركم مع لبن حتى تتكون عجينة لينه وكمية الحليب على حسب تكون العجينة، ثم تدهن القدم بها وتترك مدة ثلث ساعة ، ثم تغسل القدم جيدا بالماء الدافئ والنتيجة مبهرة.

تبييض القدمين بالسكر

أقوى مقشر على الاطلاق هو السكر يعتبر من المقشرات القوية للجلد ولها قدر على ازالة الجلد الميت، كما يعمل الليمون على تفتيح القدمين في وقت سريع . بوعاء صغير ضعي كمية من السكر مع عصير نصف ليمونة امزجيهم مع بعضهم البعض حتى يتكون خليط خشن، ثم ضعي المزيج على رجليك ثم قومي بتدليك الخليط جيدا لمدة خمس دقائق ، ثم يترك لمدة عشرة دقائق، ويشطف بالماء الدافئ وسترين نتيجة مذهلة.

تبييض القدمين بالزبادي وماء الورد

ضعي نصف كوب من الفرولة المهروسة مع ربع كوب من الزبادي او اللبن الرائب، ملعقة ماء ورد مع ربع ملعقة من الكركم. حتى يمتزجا ويتكون خليط كريمي سهل الفرد، ثم تفرد على القدمين وتترك حتى تجف، ثم تغسل جيدا بالماء تستخدم مرتين في الاسبوع.

من المرات التي يعد تقشير القدمين وتنعيمها من أهم الخطوات التي يجب تاخذها كل انثى هي تشقق الكعبين وظهور بقع على القدم وعلى الاصابع لذا يجب استخدام مواد قوبة في التقشير فمن الممكن هو مزج الملح مع الخل وقليل من سائل الاستحمام الخاص بك وتفرك بها القدمين جيدا حتى تزال الجلد الميت واسمرار الجلد يصبح افتح اللون.

يعتبر التقشير لتنعيم القدمين من أهم الخطوات التي يجب على كل امرأة أن تتخذها، ومن أهمها تشقق الكعبين والبقع التي تظهر على القدمين وتكون داكنة اللون وكذالك أصابع القدمين ، لذلك يجب استخدام مواد لها فعالية في التقشير مثل ،ملعقة ملح او سكر اهمها يكون خشن، وخل وكمية قليلة من الشاور جل الخاص بك ، ثم افركي القدمين جيدًا حتى يتم إزالة الجلد الميت والداكن ويصبح لونه أفتح.