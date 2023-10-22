شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد شرب الماء قبل النوم في تخسيس الجسم والتخلص من الأمراض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يمثل الماء ما يقارب من 60 % من وزن الجسم، ولذلك له العديد من الوظائف الأساسية، أما فوائد شرب الماء قبل النوم فهي عديدة ومتنوعة سواء في تخسيس الجسم كله أو في التخلص من الأمراض العديدة، فالماء يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم، وينصح كافة الأطباء بضرورة شرب الماء والسوائل وتناول الأطعمة الغنية بالماء لتعويض الكميات الكبيرة التي يفقدها الجسم.

فوائد شرب الماء قبل النوم

يحتاج الإنسان إلى شرب الماء بشكل يومي من أجل المحافظة على وظائفه المختلفة بشكل صحيح، لأن الإنسان أثناء النوم يفقد جسمه الماء من خلال التعرق والتنفس ومرور البراز من الجهاز الهضمي، ولذلك من الأفضل القيام بشرب كوب من الماء قبل النوم من أجل المحافظة على رطوبة الجسم أثناء الليل، وهو له فوائد عديدة ومن بينها :

شاهد أيضاً: تخيل ما الذي يفعله تناول الماء الساخن في جسمك عند تناوله على الريق كل يوم؟

ـ يساعد على تحسين المزاج وتظبيط النوم والاستيقاظ، وأوضحت الدراسات أن الأشخاص الذي يتناولون كميات أقل من السوائل لديهم نسبة عصبية وقلق ومشاعر سلبية أكثر من الذين يتناولون كميات مناسبة من السوائل.

ـ يُعد الماء مُطهرًا طبيعيًا، فهو يساعد في التخلص من الفضلات، بالإضافة إلى تخفيف آلام وتشنجات المعدة، وتحسين عملية الهضم، ويساعد على تنظيف الجلد والتخلص من السموم بالتعرق، وشرب الماء قبل النوم، يخفف من الألم والأوجاع في المعدة.

شاهد أيضاً: 6 نصائح مهمة من وزارة الصحة للسيدات للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي

أهمية الماء في مكافحة العدوى

يساعد شرب الماء قبل النوم وخاصة عند إضافة الليمون عليه وشربه مباشرة قبل النوم في تعزيز جهاز المناعة والتغلب على نزلات البرد، وتخلص الجسم من الدهون المتراكمة به، وينصح بشرب كمية مناسبة من الماء على مدار اليوم وليس عند النوم فقط لتنجنب الجفاف.