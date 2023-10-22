في 3 أيام وبدون ريجيم ورقه منها تذيب الدهون مهما كانت كرشك كبيرة ومدلدلة(تعرف عليها الآن)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قد يندهش الكثيرون من قدرة الجسم على حرق الدهون خلال ، لكن هذا ما يحدث بالفعل، حتى أثناء يعمل الجسم على حرق السعرات الحرارية، لكن هناك ب العوامل التى تلعب دورا فى تحفيز

عملية حرق الدهون المخزنة والتخلص منها خلال تلك الفترة، وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فهناك ب الأطعمة والمشروبات التى تسهم فى تنشيط عملية الأيض، بجانب اتباع نظام غذائى، حيث يعمل الجسم على حرق الدهون من أجل الحفاظ على الجهاز العصبى

اللاإرادى المسئول عن ضخ ال والهضم وغيره من وظائف الجسم.حاول تناول كمية من اللوز وعين الجمل قبل الخلود لنومك لأن ال غنية بالعديد من الفيتامينات، التى تعزز مستويات

الميلاتونين، المسئول عن دورة نومك، وتساعد فى حرق الدهون حتى أثناء إدراج البروتينات الى وجباتك خلال فترة المساء مثل البيض، يسهم في بناء اللات وإصلاح الخلايا وتساعد في حرق السعرات

الحرارية أثناء .تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات خلال فترة النهار، مع ضرورة تجنبها فى المساء، لأنها تعمل على خفض مستويات هرمون الأنسولين فى الدن، الأمر الذى يسهم فى حرق الدهون خلال.