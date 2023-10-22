شكرا لقرائتكم خبر عن النعناع المغلي مفعول سحري لعلاج القولون العصبي وآلام البطن والانتفاخ وفوائد أخرى يبحث عنها الجميع! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - النعناع عشب شهير يستخدم سواء كان طازجاً أو مجففاً في العديد من الأطباق والمشروبات، بالإضافة إلى استخدامه كعلاج فعال لبعض الأمراض.

على مر التاريخ، استخدم الناس أنواعاً مختلفة من نباتات النعناع في الطب، حيث تقدِم أنواع مختلفة من نباتات النعناع مجموعة من الصفات المضادة للأكسدة والفوائد الصحية المحتملة، خاصة للأشخاص الذين يعانون متلازمة القولون العصبي.

في هذه المقالة، سوف نقدم كل الفوائد الصحية للنعناع المغلي، بجانب نصائح حول تضمين المزيد من النعناع في النظام الغذائي.

ما هو النعناع؟

النعناع عشب عطري تنتجه أنواع مختلفة من نبتة النعناع، وموطنه شرق البحر الأبيض المتوسط ، حصل النعناع على اسمه من حورية أسطورية تدعى مينت (مينثو). نبات النعناع شائع ومفضل لدى الكثيرين، وهو سريع النمو، لذلك من السهل أن تزرعه بنفسك. كعشب فهو خالٍ من الغلوتين ومناسب للنباتيين والوجبات الغذائية القديمة.

فوائد النعناع المغلي حسب درجة الفاعلية

يحتوي النعناع المغلي، على قائمة طويلة من الفوائد، على حسب درجة فاعلية كل فائدة في جسم الإنسان، لذلك تابع السطور التالية لمعرفة ما يحدث لك عند تناول كوب من النعناع المغلي.

غالباً فعال (Likely Effective) في:

التقليل من أعراض متلازمة القولون العصبي

مشكلات الإصابة بمتلازمة القولون العصبي متعددة، وتظهر في شكل آلام البطن أو الانتفاخ أو تكوين الغازات، لذلك ينصح بتناول كوب من النعناع المغلي، عند ظهور أعراض القولون العصبي.

احتمالية فعاليته (Possibly Effective) في:

التخفيف من عسر الهضم

يساعد النعناع المغلي على التقليل والتخفيف من عسر الهضم، لدى أغلب المرضى المصابين بهذا العرض، وذلك من خلال دراسات تم نشرها في مجلة Arzneimittelforschung، والتي أكدت على تناول كبسولات تحتوي على زيت النعناع لمرضى عسر الهضم.

لا توجد أدلة كافية على فعاليته (Insufficient Evidence) في:

تشنجات المريء

يعمل زيت النعناع على التقليل من تشنجات المريء والمساعدة في استرخاء عضلات الأمعاء، مما يسهم في الشعور بالراحة، لذلك ينصح بتناول كوب من النعناع المغلي المخروط جيداً للاستفادة من زيت النعناع.

فوائد النعناع الفلفلي وفوائد النعناع المدبب

النعناع الفلفلي يعد من النباتات التي تتكاثر بالبذور، فهو مُهجن من نوعين من النعناع وهما (المائي والمدبب)، وعادة ما يزدهر في الفترة بين يوليو وأغسطس، وفي الغالب ينمو في المناطق الرطبة من أوروبا وشمال أمريكا.

يعد النعناع الفلفلي من أفضل أنواع النعناع لأنه يحتوي على زيوت متطايرة تمنح النبتة رائحة نفاذة ونكهة مميزة، بالإضافة إلى احتوائه على مادة المنثول المسؤولة عن الإحساس بالاسترخاء.

يقدم النعناع الفلفلي العديد من الفوائد الصحية للجسم، ومنها ما يلي:

1. متلازمة القولون العصبي:

يستخدم النعناع الفلفلي في تحسين حالات عسر الهضم والغازات، وله تأثير فعال في علاج القولون العصبي، حيث يساعد على استخراج الانتفاخات واسترخاء عضلات المعدة والأمعاء لاحتوائه على المنثول.

2. تهدئة المعدة:

يساعد النعناع الفلفلي على التخلص من اضطرابات المعدة وتهدئتها، لذلك يُنصح المصابون بحرقة المعدة الناتجة عن ارتجاع المرئي، باستخدام هذا النوع من النعناع.

3. تخفيف ألم الرضاعة الطبيعية:

ماء النعناع الفلفلي من أفضل ما يمكن استخدامه للمرأة المرضع لتخفيف من التشققات والآلام التي تصيب المنطقة نتيجة الرضاعة.

4. التقليل من الصداع:

النعناع الفلفلي يسهم في تنظيم تدفق الدم في الجسم، ويساعد على فتح الجيوب الأنفية، ما يساهم في وصول نسبة أكبر من الأكسجين، ولذلك يُنصح باستخدام زيت النعناع الفلفلي من أجل تخفيف آلام الرأس والصداع.

فوائد النعناع للمعدة

قد يكون النعناع فعالاً أيضاً في تخفيف مشكلات الجهاز الهضمي الأخرى مثل اضطراب المعدة وعسر الهضم. وقد يحدث عسر الهضم عندما يبقى الطعام في المعدة لفترة طويلة قبل أن يمر في بقية الجهاز الهضمي.

كشفت دراسات علمية أن الطعام يمر عبر المعدة بشكل أسرع، عندما يتناول زيت النعناع مع الوجبات، ما قد يخفف من أعراض عسر الهضم، ومن الأفضل تناول الزيت بدلاً من الأوراق الطازجة أو المجففة.

فوائد النعناع للقولون

متلازمة القولون العصبي هي اضطراب شائع في الجهاز الهضمي، ويتميز بأعراض الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة والغازات والانتفاخ وتغيرات في عادات الأمعاء.

على الرغم من أن علاج متلازمة القولون العصبي غالباً ما يتضمن تغييرات في النظام الغذائي وتناول الأدوية، إلا أن الأبحاث تظهر أن تناول زيت النعناع كعلاج عشبي قد يكون مفيداً أيضاً.

يحتوي زيت النعناع على مركب يسمى المنثول، والذي يُعتقد أنه يساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي من خلال تأثيره المريح على عضلات الجهاز الهضمي، ووجدت مراجع أن مرضى القولون العصبي الذين تناولوا كبسولات زيت النعناع تحسنت لديهم أعراض القولون بشكل ملحوظ.

فوائد النعناع للدورة الشهرية

النعناع له خصائص فعالة للغاية مع الدورة الشهرية وأعراضها المزعجة، أي أنه قادر على تحفيز تدفق الدم في منطقة الحوض والرحم، وبالتالي يفضل ظهور الحيض، علاوة على ذلك وبفضل خصائصه المضادة للتشنج، فإنه يمتلك القدرة على تقليل الآلام التي تسببها الدورة الشهرية.

لهذا السبب فهو علاج ممتاز لجميع النساء اللاتي يعانين من ندرة أو انقطاع الطمث، وكذلك في حالة الحيض المؤلم، ولهذه الحالات يمكن جمع النعناع مع النباتات الأخرى مثل البابونج والمريمية، وهذا لديه القدرة على تنظيم النشاط الهرموني.