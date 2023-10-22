شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا للحموضة.. وصفة منزلية طبيعية تقضي على حرقة المعدة وتنهي معاناتك وآلامك خلال دقائق.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مشكلة حرقة المعدة والحموضة شائعة، خاصة بعد تناول وجبة دسمة، وعدا الأدوية التي تعالجها، هناك العديد من العلاجات المنزلية التي قد تساعد في علاج الحموضة.

حرقة المعدة أو حموضة المعدة، تحدث نتيجة وجود مشكلة الارتجاع المعدي المريئي التي يرتد فيها الحمض وإفرازات المعدة خارج المعدة الى المريء، ما ينتج عنه حرقة في الصدر وشعور بعدم الراحة.

ويحدث هذا بشكل خاص بعد تناول الطعام، ليظهر مذاق مزعج في الفم، وألم عند البلع، وقد تصيب أعراض حرقة المعدة أي شخص، ولكن تكرار ظهورها قد يكون مؤشراً على وجود مشكلة صحية تستوجب العلاج الجاد.

أسباب حموضة المعدة وعوامل الخطر

أما عن أسباب حموضة المعدة، فيعتقد أن عدة عوامل قد تقف وراء الاصابة، أهمها ضعف في عضلة صمام الفؤاد الذي يربط المعدة بالمريء ويعمل على منع ارتداد حمض المعدة والطعام المهضوم الى المريء.

وهذه بعض عوامل الخطر التي تزيد من فرص الاصابة بالارتجاع المعدي المريئي وحرقة وحموضة المعدة:

السمنة و زيادة الوزن المفرطة، إذ أن تراكم الدهون الزائدة في منطقة البطن له دور كبير في الضغط على المعدة، وإضعاف صمام الفؤاد مع الوقت.

الحمل، فبالإضافة إلى كون ثقل الجنين يضغط على المعدة، تحدث في هذه الفترة تغييرات في مستويات الهرمونات في الجسم، ما قد يضعف صمام الفؤاد.

تناول وجبات دسمة وعالية بالدهون، إذ تحتاج المعدة إلى فترة أطول من الوقت للتخلص من حمض المعدة بعد هضم هذه الأنواع من الأغذية.

تناول أنواع معينة من الأطعمة أو المشروبات، مثل: الكحول، الكافيين، المشروبات الغازية، النعناع، البصل، معجون الطماطم وعصيرها، والحمضيات، النوم بعد الأكل مباشرة.

تناول بعض أنواع الأدوية مثل: أدوية علاج الربو، الأسبرين، بعض أنواع المضادات الحيوية، وموانع الحمل، ومضادات الاكتئاب وغيرها.

وجد أن استهلاك التبغ والكحول والقهوة والشوكلاتة بكميات كبيرة، قد يكون له دور في حدوث استرخاء عضلات صمام الفؤاد.

بعض الحالات المرضية، مثل: الفتق الحجابي، الربو، أو في حالات خزل المعدة التي يصبح فيها التخلص من حمض المعدة بطيء، وهي شائعة عند مرضى السكري تحديداً، أيضا الإجهاد والضغوطات النفسية.

علاج الحموضة بدون ادوية

تناول وجبات صغيرة الحجم وأكثر تواتراً من شأنه علاج الحموضة والتقليل من أعراضها وذلك بتسهيل عملية الهضم ومنع الاصابة بالتخمة.

تجنب أخذ قيلولة بعد الوجبات، وحاول أن يكون الوقت ما بين تناول وجبة العشاء والنوم لا يقل عن 3 ساعات.

تجنب الكحول ومصادر الكافيين كالقهوة والشوكلاته، وأي من الاغذية والمشروبات التي قد تحفز إفراز حمض المعدة وتهيجها، مثل الحمضيات.

تجنب المقالي والأطعمة الدهنية والحارة، التي تساهم في تهيج المعدة وإفراز احماضها، واختر الأغذية قليلة-خالية الدسم، كالحليب خالي الدسم، وابتعد عن الزبدة والحلويات الدسمة.

اعتمد طريقة الطهي الصحي بعيداً عن القلي، مثل استخدام طريقة الشوي أو السلق أو الطبخ على البخار.

ارفع رأس سريرك 20 سم عن طريق وضع قطعة من الخشب أو كتل تحته، ما قد يساعد في تقليل ارتداد حمض المعدة، وتجنب الوسائد الاضافية التي قد تزيد الضغط على البطن.

تأكد من أنواع الأدوية التي تتناولها، فقد تكون هي السبب في ظهور الأعراض وتحفيز افرازات المعدة الحامضية، ويستوجب البحث عن بديل لها باستشارة الطبيب.

وصفات منزلية لعلاج حموضة المعدة

وجدت بعض الدراسات أن بعض العلاجات المنزلية قد تساعد في علاج الحموضة، مثل:

استخدام صودا الخبز: إذ أن صودا الخبز تعمل على معادلة حموضة المعدة بصفتها ذات خواص قاعدية، ويتم تناولها عبر خلط ملعقة صغيرة منها في كوب من الماء.

مضغ العلكة الخالية من السكر: إذ وجد بأن مضغ العلكة قد يحفز إفراز اللعاب الذي بدوره يعمل على معادلة الحموضة.

بعض الأعشاب: والتي يساعد تناولها في علاج الحموضة وتقليل أعراضها وتهدئة المعدة، مثل: البابونج، اليانسون، الكمون، و نبتة الخردل والزنجبيل.

عرق السوس: وجد أن تناول عرق السوس له دور في التخفيف من أعراض حرقة المعدة.

الألوفيرا: نصف كوب من عصير الصبار الالوفيرا قد يساعد في تخفيف الحرقة عند تناوله.

اللوز: وجد بان تناول 3 - 4 حبات من اللوز النيء بعد وجبات الطعام قد يساعد بالفعل في علاج الحموضة.

تناول الموز الناضج: أو التفاح قد يكون له دور في علاج الحموضة ومكافحتها.

*وكالات