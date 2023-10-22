طوفان الأقصى.. كتائب القسام: أوقعنا قوة صهيونية في كمين محكم شرق خان يونس

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، أنها أوقعت قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم شرق خان يونس.



وقالت القسام، "أوقعنا قوة صهيونية مدرعة في كمين محكم شرق خان يونس بعد عبورها السياج لعدة أمتار"، مضيفة: "مجاهدونا التحموا مع القوة المتسللة ودمروا جرافتين ودبابة وأجبروا العدو على الانسحاب".



وأضافت، "مجاهدونا يؤكدون أن جنود القوة الصهيونية التي وقعت في كمين خان يونس غادروا آلياتهم وفروا شرق السياج مشيا على الأقدام".



بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه قواته غرب السياج الحدودي لقطاع غزة في منطقة كيسوفيم شرق خان يونس.



وأضاف جيش الاحتلال أن إحدى دباباته هاجمت المجموعة التي أطلقت النار على الجنود في كيسوفيم، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 4 جنود -أحدهم حالته حرجة- في الاشتباكات قرب كيسوفيم.



في السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مستوطنين اثنين -حالة أحدهما خطيرة- نتيجة إطلاق صاروخ من غزة على مستوطنة نتيفوت القريبة من القطاع.



وكانت كتائب عز الدين القسام أعلنت أنها وجهت ضربة بعشرات الصواريخ إلى نتيفوت، ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن 299 إسرائيليا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات من بينهم 47 في حالة خطرة.

المصدر: وكالات