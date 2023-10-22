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عدن - ياسمين التهامي - انسى انك تروح لدكتور تاني”.. أفضل الطرق المستخدمة لتنظيف الأذن من الشمع بدون ألم وبسهوله

يعتبر ألم الأذن من أصعب الآلام، فالإنسان قد يغير حياته للأسوء وينزعج تماما عندما يشعر بألم في الأذن، حيث لا يستطيع أحد تحمله مهما كان قويا بسبب شدته، ولذلك إذا كنت تشعر به ولا تمتلك الوقت أو القدرة المادية للذهاب إلى طبيب فيمكنك إتباع هذه الطريقة الذي سيتم عرضها من خلالنا في هذا المقال القصير، فيعتبر حل سحري ليتخلص أي شخص من أي ألم وإزالة أي شمع متراكم من داخل الأذن بيسر وأمان.طريقة تحضير الوصفة

• قم بإحضار كمية كبير من الماء، ومن ثم قم بتسخينها على درجة حرارة بين 37 إلى 40 درجة مئوية.• ثم تقوم بالاستلقاء أو النوم على أي جانب تريد غسله، ليكون هو الأعلى، ومن ثم وضع الماء الدافئ في إناء ويتم وضع الماء في الأذن من الأعلى بلطف. الأمر يستغرق مدة من الزمن من 5 الي 10 ثواني تقريبا

• عليك بتكرار هذا الأمر لتتخلص من كل الشمع ويذوب ويخرج الشمع مع الماء في مدة تصل من 30الي 60 ثانية.

• وبعد هذه العملية من الطبيعي ستشعر بالقليل من الألم، وفي حال زيادة الألم تستطيع الذهاب إلى الطبيب لتشعر بالراحة والاطمئنان.استخدام زيت الأطفال أو زيت الزيتون:

أيضا يساعد زيت الأطفال او زيت الزيتون بشده في عملية إزالة شمع الأذن وجعل الشمع يخرج بكل سهوله من دون ألم ولكي تقوم بتطبيق هذه الحركه عليك بوضع بعض القطرات من زيت الزيتون او زيت الأطفال على أذنك التي بها ألم ثم تستلقي على جانبك المصاب بالألم لمدة 10 او 15 ثانيه وبعدها ستلاحظ ان الألم قد خرج من أذنك بكل سهوله.