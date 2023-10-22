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عدن - ياسمين التهامي - بدون رجيم مشروب ماء الزعتر السحرية لنسف الدهون الصعبة وإنقاص الوزن 10 كيلو أسبوعيا بدون حرمان

تتنوع استخدامات الزعتر ،حيث يتم استخدامه في طهي الطعام بسبب فوائده الصحية الكبيرة، ولا تقتصر استخدامات الزعتر عند هذا الحد فحسب بل تمتد استخداماته لتشمل الدخول في وصفات طبية صحية تساهم في حرق دهون الجسم وإزالة الكرش بصورة طبيعية دون أي آثار جانبية أو مخاطر على صحة وجسم الإنسان، وهو ما يميز الوصفات الطبيعية بشكل عام عن العقاقير المستخدمة.طريقة عمل ماء الزعتر للتنحيف:

يتم نقع الزعتر في كمية من الماء المغلي.

يتم خلط الزعتر مع 12 كوب من عصير الكيوي وخطط جيدا بالخلاط الكهربائي حتي يتجانس الخليط.

يوضع في الثلاجة ويتم تناوله مرتين يوميا صباحا ومساءا.

يمكن عمل ماء الزعتر بدون إضافة الكيوي فقط نقع كمية من الزعتر المطحون في الماء المغلي ويتم شربه.ويعتبر ماء الزعتر الذي تم تحضيره غنيا بالألياف النباتية ويساهم في ضبط مستوي السكر في الدم ومن ثم الوقاية من داء السكري ،ويجب عدم الإفراط في شرب ماء الزعتر أكثر من مرتين يوميا ،ولا ينصح به في حالات الحمل أو الأشخاص الذين لديهم خلل في ضغط الدم سواء بالزيادة أو النقصان.وتعد وصفة ماء الزعتر من الوصفات المتبعة في إنقاص الوزن بشكل فعال خلال مدة متوسطه، وسوف نطرح تلك الوصفة ومدي فعاليتها في هذا المقال، في بداية الأمر نقوم بوضع الزعتر في الماء وتتم عملية الغليان ،وبعد ذلك نضيف نصف كوب من الكيوي إلى هذا الخليط ،وبعد تلك الإضافة نضع المزيج في الثلاجة لفترة معينة ثم نقوم بشرب.

رجيم ماء الزعتر

وصفة ماء الزعتر مرة في الصباح ومرة أخرى في المساء، وقد يتساءل البعض بخصوص إضافة الكيوي إلى الخلطة ،ونجيب بأنه إذا لم يتوفر لدينا عصير الكيوي فلا بأس في ذلك على الإطلاق، ويساهم مشروب ماء الزعتر في عملية النحافة والحصول على جسم جيد ورشيق ،والقضاء على تلك الدهون السيئة.