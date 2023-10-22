شكرا لقرائتكم خبر عن عشبة شهيرة عليك ان تحذر منها قد تتفاعل مع أدويتك وتسبب هبوطاً كبيراً في ضغط الدم!" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هيئة الارصاد تحذر جميع المواطنين من أمطار رعدية غزيره تستمر لمدة أسبوع وسيول على هذه المناطق طريقة عسكرية مذهلة للنوم في دقيقتين.. الطيارون أول من استخدموها بعرض خيالي فاق كل التوقعات.. النجم "ميسي" يغادر أمريكا ويعود للدوري السعودي الأمن السعودي يداهم منزل مقيم عربي بشكل مفاجئ وما عثر بداخله كان صاعقا للجميع معلومة تساوي كنز.. مواطن يكشف عن تصرف يقوم به عمال محطات الوقود يتسبب في زيادة استهلاك البنز يارتني عرفت أضرارها من زمان.. تعرف على ثلاثة أنواع من "المكسرات القاتلة".. هتقضى عليك وهتدمرك اكتشاف اكبر مخزون من النفط في دولة عربية سيغطي احتياجات العالم وسيجعل النفط السعودي لا حاجة له!!

كانت هذه تفاصيل خبر عشبة شهيرة عليك ان تحذر منها قد تتفاعل مع أدويتك وتسبب هبوطاً كبيراً في ضغط الدم!" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اخبار اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.