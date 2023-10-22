شكرا لقرائتكم خبر عن أب سعودي يوجه نصيحة لابنه: خواتك وبناتك ضيوف عندك فترة وبيمشون.. شاهد ردة فعله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو أب وهو يقدم نصيحة لابنه ويحثه على حسن التعامل مع أخواته البنات.

وقال الأب في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مخاطبا ابنه: خواتك وبناتك ضيوف عندك فترة وبيمشون إذا أحسنت تعاملهم وأكرمتهم يروحون بيوتهم الحقيقية ويمدحونك.

وحثه على إكرام ضيوفه البنات "شبعانين، ما ناقصهم شيء، مهذبن، محترمين"، وقال له: عندما تكبر سيأتي أخواتك وبناتك لزيارتك.

وأخبر الأب ابنه بأنه لا يميز بينه وبين أخواته البنات قائلا له: أنت ولد رجل هم سيتزوجن ويذهبن، ولهذا السبب تعاملي معك يختلف.

وكانت ردة فعل الابن بأنه أخبر والده بأنه سيقيم حفلة لأخواته البنات الجمعة القادمة كبادرة منه لحسن التعامل معهن ومازحه والده بعدة كلمات.

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